Disponible el lunes versión de CoronavirusUY que avisa si se estuvo en contacto con caso de COVID-19

El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, anunció este jueves que Google aprobó para su tienda la nueva versión de la aplicación CoronavirusUY. ¿Cuál es la particularidad? Incluye las alertas de exposición.

Por lo tanto, a partir del próximo lunes aquellos que tengan sistema operativo Android van a poder actualizar la aplicación —o descargársela en caso de que no la tengan— y verán habilitada la nueva funcionalidad.



En el caso del sistema operativo iOS-que utiliza el iPhone-, estará disponible unos días después, según informaron fuentes del MIEM a El País.



Con satisfacción anunciamos que Google aprobó para su store la nueva versión de la app CoronavirusUY, que incorpora las alertas de exposición. Este lunes haremos el lanzamiento oficial. Bienvenidas las herramientas digitales para la nueva normalidad. — Omar Paganini (@OmarPaganini) June 11, 2020

Los detalles de cómo funcionará se brindarán en el lanzamiento que realizará la cartera el mismo lunes que comienza a funcionar.



A finales de marzo el gobierno lanzó una aplicación dirigida a aquellas personas que consideraran que podían tener coronavirus. Luego, en mayo se comunicó que Uruguay había sido invitado a participar en un proyecto de Google y Apple. En ese momento, cuando todavía no se había aceptado, Paganini explicó que, en caso de que se implementara, sería "un agregado dentro" la aplicación llamada Coronavirus UY.



Además, el ingeniero el 11 de mayo explicó cómo funcionaría la aplicación. Una vez que se baja, y al tener bluetooth conectado, el teléfono genera una clave aleatoria cada día. Esas claves se intercambian con las de otras personas que se encuentren cerca, a través de bluetooth.



Si alguno de ellos recibiera el diagnóstico de positivo para COVID-19, la aplicación le consultará si desea comunicárselo al resto. En caso afirmativo, los usuarios no sabrán ni quién recibió el diagnóstico ni en qué lugar se encontraron; el único dato disponible es el día (no la hora) en que esto ocurrió, explicó.



Paganini dijo que las claves se guardarán durante 15 días y, con el fin de respetar la privacidad, no se utilizarán ni la geolocalización ni el número de teléfono. Asimismo, contó que irán a los servidores de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), y no al de los dos gigantes tecnológicos involucrados.



Además, señaló que el procedimiento se haría con todas las garantías de seguridad y privacidad para los usuarios, que no tendrían conocimiento de dónde ni con quién mantuvieron el contacto.