Gonzalo Fernández aseguró que militares engañaron al gobierno sobre actas de Gilberto Vázquez

Gonzalo Fernández, quien fue secretario de Presidencia entre los años 2005 y 2008, consideró que los militares engañaron al gobierno respecto al expediente con las declaraciones realizadas por el militar retirado Gilberto Vázquez en el Tribunal de Honor de 2006.

"Se pensó que se estaba homologando, como es natural, un fallo que recaía sobre la publicitada y mediática fuga del Hospital Militar", indicó Fernández en declaraciones a la prensa, tras comparecer este viernes ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado.

¿O sea que hubo un engaño de los militares?, le consultó un periodista. "Sí", respondió el ex secretario de Presidencia y aseguró que el gobierno nunca accedió a las actas.

En calidad de ex secretario de presidencia en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, estuvo en el parlamento Gonzalo Fernández por el caso Gilberto Vázquez @MonteCarlo930 pic.twitter.com/LfjTt7zAPu — Leo Sarro Press (@leosarro) October 2, 2020

González indicó además que el expediente no pasó por sus manos y que la resolución "se homologó, sin las actas, por el ministro y por el presidente".

Actualmente la Comisión de Derechos Humanos del Senado analiza los expedientes que fueron enviados por la vicepresidenta Beatriz Argimón, tras acceder al contenido de las declaraciones de Vázquez en el Tribunal de Honor. El contenido de las actas se conoció luego de que Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos realizara un pedido de acceso a la información al Ministerio de Defensa.

"No se accedió a la totalidad de la documentación"

La senadora frenteamplista Amanda Della Ventura aseguró que no se adjuntaron las actas al expediente y que por tanto no se envió toda la información que se debía tener para homologar.



"En realidad eso de que no se adjuntaran, que no se acordonaran las actas en sí facilita el pensar que no se accedió a la totalidad de la documentación al momento de firmar la homologación", expresó la legisladora.



Della Ventura indicó que el entonces presidente Tabaré Vázquez no leyó las declaraciones realizadas por el militar retirado, porque "no estaban las actas". "Lo que lee el presidente es lo que firma y es lo que le presenta la asesoría jurídica", explicó.

"Firmó sin leer ni tener siquiera para leer las actas"

Jorge Gandini, senador por el Partido Nacional, indicó que durante la comisión se "demostró" que el expediente entró en mano, llevado por la ministra Azucena Berrutti al presidente Tabaré Vázquez".

"No pasó ni por jurídica, no pasó por la Secretaría de Presidencia, fue directo y el presidente lo firmó", expresó el legislador y agregó: "Demostró también que no llevó las actas acordonadas, por lo menos no está esa constancia que obligatoriamente debería estarlo, y por lo tanto llegó el expediente solo con la resolución y el presidente de la República así lo firmó, sin leer ni tener siquiera para leer las actas del Tribunal de honor".



Gandini indicó además que "está claro" que las actas estuvieron en el Ministerio de Defensa cuando se hizo la resolución.