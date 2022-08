Gonzalo Civila va por la reelección en el Partido Socialista

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hoy la dirección socialista renovará sus autoridades aunque los cambios, según lo estiman tanto oficialistas como opositores, no se darán en la conducción. Allí el mando lo seguirá teniendo el actual secretario general y diputado, Gonzalo Civila, ya que los denominados “ortodoxos” continuarán siendo mayoría -y por amplio margen- en el Partido Socialista.

Su actual administración culmina tres años de notoria disputa interna y con duros cruces que implicaron la renuncia de cientos de afiliados. Y con decisiones polémicas como impulsar una candidatura propia en la interna frenteamplista o apoyar a Carolina Cosse en lugar de Daniel Martínez hacia la elección departamental.



El último congreso celebrado semanas atrás, y donde se habilitó formalmente la elección de esta jornada, marcó la pauta de cómo se dará la votación. Un 80% de los cerca de 1.400 delegados respaldaron la gestión de Civila y se espera que cuando se haga el escrutinio esta noche el secretario general sea reelecto con un margen similar.



De hecho, la mayor interrogante es quién ocupará el segundo lugar. La disputa planteada como una bipolaridad entre ortodoxos y renovadores tendrá una tercera alternativa que surgió desde el interior con la creación del espacio Futuro Socialista.

En filas socialistas plantean que esta “división” que hubo entre los opositores a la dirección de Civila puede implicar que los renovadores -cuyo candidato es el exdiputado Darcy De los Santos- no sean la segunda fuerza y que se vean superados por la candidatura de María José Rodríguez, la excoordinadora del Frente Amplio que integró el equipo de conducción de la coalición de izquierda junto al exintendente Ricardo Ehrlich.



Ortodoxos



“Hay una línea clara hacia el futuro”, dice Gonzalo Civila



Gonzalo Civila. Foto: Leonardo Mainé.

-¿Cómo evalúa la situación actual del Partido Socialista?



-El Partido, en un contexto de cambio de época, está también en una etapa de cambio y renovación. El 50o Congreso resolvió, por mayorías amplísimas, una serie de orientaciones políticas claras para el futuro que permiten profundizar una línea con rasgos propios. El documento aprobado contiene lo que denominamos “Bases para una Alternativa de Cambio Social” y 20 Propuestas socialistas por vida digna.



A las y los socialistas nos siguen indignando las brutales desigualdades que existen en nuestra sociedad, y para revertirlas no buscamos restaurar el progresismo de los 15 años anteriores, sino llevar adelante un proceso de cambio social integral, que modifique las relaciones de poder, generando condiciones de justicia en la relación entre clases, géneros, territorios, identidades.



El partido, con sus aciertos y con sus errores, con sus luces y con sus sombras, se encuentra en esa búsqueda. Lo hace con su característica propia e identitaria de intentar conjugar radicalidad con pluralismo.

-¿Se arrepiente de alguna resolución que haya adoptado a lo largo de sus tres años de mandato?



-No tomé ninguna resolución por cuenta propia. Impulsé, junto con otros y otras socialistas, una orientación que fue evaluada y ratificada por el congreso. Hay mucho para profundizar y también errores para corregir, como en todos los procesos humanos.



-¿Qué ideas piensa aplicar en caso de ser reelecto?



-No estoy haciendo campaña como candidato y no tengo una plataforma personal o sectorial. Las ideas a impulsar son las que resolvió el congreso del partido.



El gran desafío, más allá de la composición de la próxima dirección nacional, es llevar adelante en cada territorio y frente de acción un proceso de diálogo y construcción con y desde el pueblo, que tenga como eje la dignidad humana de todas y todos quienes habitamos el país.



Para eso necesitamos más construcción colectiva, un partido descentralizado y abierto, ámbitos estables de diálogo con todas y todos quienes luchan -como nosotros- por la dignidad humana, por colocar en discusión los problemas del país desde su raíz y sin cálculos electorales menores.



En ese sentido, decidimos además seguir trabajando en un marco de alianzas sociales y políticas con otros actores que tienen también una vocación de cambio profundo, poscapitalista, libertario, antiburocrático, feminista y comprometido con la justicia ambiental, fortaleciendo desde allí el debate y la acción del Frente Amplio y el movimiento popular todo.



Simultáneamente seguiremos renovando nuestras prácticas y referentes, y apostando a la metodología de la educación popular para construir organización y consciencia social.

-El amplio apoyo que registró en el último congreso socialista, ¿lo lee como un respaldo a su gestión o como que las corrientes opositoras se disminuyeron?



-Lo leo como una definición colectiva, de una línea clara hacia el futuro.



-¿Qué resultados cree se darán en la elección de esta jornada?



-No me corresponde aventurar ningún resultado electoral. La participación directa de las y los militantes del Partido Socialista es la que tiene que hablar.



Futuro Socialista

“El Partido vive una crisis estructural”, asegura María José Rodríguez

-¿Cómo evalúa la situación actual del Partido Socialista?



-Entendemos que el partido está viviendo una crisis, no solo en lo meramente electoral, que se ha traducido en una pérdida sistemática de apoyo popular, obteniendo en las últimas elecciones nacionales la peor representación parlamentaria desde la reapertura de la democracia en 1984, sino también una crisis estructural que tiene varios años de instalada y que tiene como debilidad central una estructura desgastada. Preocupa y debe ocuparnos, el hecho de haber dejado de ser una opción de transformación y cambio para gran parte del electorado. Seguramente, pueda explicarse por el hecho de que nuestra organización se ha metido hacia adentro, ha aceptado la polarización como forma de convivir.



-¿Qué errores y virtudes identifica de la gestión de Civila?



-En Futuro Socialista entendemos que deben cambiar las lógicas imperantes dentro del partido y por tanto no estamos dispuestos a dirimir nuestras diferencias en un lugar distinto a la de nuestra estructura.



-¿Qué ideas piensa aplicar en caso de ser electa?



-Pretendemos instalar un nuevo clima de convivencia y cohesión interna dentro del partido, que permita reconocer y aceptar nuestras diferencias y como secretario general asumiré la responsabilidad de impulsar y promover la recomposición del diálogo. Respetar el centralismo democrático sin que esto implique la imposición abrupta de las mayorías sobre las minorías.



Haremos propuestas desde el lugar que nos toque: reivindicar la realización de un comité nacional para tratar en colectivo nuestra situación interna a través de una hoja de ruta clara que fomente la participación y el debate así como también la revisión estatutaria; impulsar la creación de una Escuela de Formación; iniciar una gira nacional de debate partidario sobre cuál debe ser la estrategia del partido y su rol en el Frente Amplio; apoyar la reorganización y el desarrollo de la Juventud Socialista garantizando su autonomía y dándole herramientas; impulsar la creación de la Secretaría del Interior, la conformación de regionales y el apoyo a las departamentales.



-¿Por qué la oposición no va unida y se creó una nueva corriente desde el interior?



-Futuro Socialista tiene una fuerte impronta del interior pero también nuclea a compañeras y compañeros de Canelones y Montevideo, hasta hace poco más de tres meses ortodoxos y/o renovadores, todos convencidos de que es necesario hacer caer ese muro de compartimentos estancos improcedentes e inconducentes. Entendemos que las lógicas llevadas adelante por quienes han conducido el partido en las últimas décadas han generado desgaste y agotamiento que debemos combatir. Para ello nos hacemos cargo, asumimos que hemos cometido errores u omisiones y llegamos para contribuir a superar las divisiones, aportar nuestras posiciones, tender puentes y construir síntesis.



-¿Qué resultado cree se dará en la elección?



-La mayoría partidaria está muy fuerte por lo que no esperamos sorpresas. Asimismo, estamos convencidos de que todo acaba de empezar y que ese Futuro Socialista que anhelamos comenzará hoy y será entre todas y todos, sin purgas, sin desprendimientos, con amplia participación.