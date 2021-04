El gobierno invertirá hasta US$ 30 millones en los jornales solidarios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El gobierno destinará entre US$ 25 y 30 millones para financiar el total de los salarios del plan de jornales solidarios por el que se crearán unos 15 mil puestos laborales por un plazo de cinco meses. La cifra saldrá del Fondo Covid.

Las autoridades del Poder Ejecutivo ultiman los detalles del proyecto de ley que será enviado al Parlamento la semana próxima. Hoy las autoridades de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) se reunirán con los jerarcas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) para estructurar el articulado y especificidades del proyecto.

De todos modos, la puesta en marcha se conversará la semana próxima cuando la OPP convoque a la Mesa del Congreso de Intendentes. El proyecto de distribución de los jornales será por quincena. Se empleará a 7.500 personas en la primera quincena del mes, y a otros 7.500 en la segunda. El mismo sistema se repetirá durante los cinco meses de duración del programa, explicó a El País el subdirector de la OPP, José Luis Falero.

A la salida de la reunión de los líderes de la coalición con el presidente Luis Lacalle Pou, el senador Guido Manini Ríos comentó a los medios que el pago sería de $ 15.000 por quincena. De todos modos, ese número aún no está definido y se trata de un estimativo del salario “en bruto”, es decir, sin los descuentos habituales a un salario.

Cada intendencia deberá hacerse cargo del costo de la logística, el transporte, las herramientas. A su vez, los gobiernos departamentales podrán ampliar los cupos si así lo consideran pertinente con financiamiento propio.



El número de los 15 mil puestos surge de una estimación de los intendentes blancos cuando se reunieron con el presidente Lacalle Pou. La forma en que se repartirán entre las 19 intendencias del país será conforme a tres modalidades: un número fijo para cada gobierno departamental, otro porcentaje de puestos de acuerdo al índice de desempleo de cada departamento, y la tercera parte según la cantidad de habitantes. De acuerdo a las estimaciones oficiales, por ese sistema todos los departamentos recibirán al menos 300 puestos.

Los gobiernos departamentales serán los responsables de la asignación de tareas en función de sus prioridades, así como la localidad donde serán asignados. Habrá trabajos de limpieza, cuidado de espacios públicos y vigilancia, aunque queda a criterio de cada intendencia definir otras labores.



No se exigirán conocimientos específicos para anotarse al plan. Y, entendiendo que la demanda de estos puestos va a superar a la oferta, se resolverá mediante sorteo público. Incluso se prevé la reserva de suplentes, en el caso de que alguno de los titulares no pueda cumplir con su tarea por diferentes razones personales o sanitarias. “Lo que deben tener es ganas de trabajar”, resumió Falero.

El plan es para personas desocupadas, y es requisito excluyente no estar amparado en el seguro de desempleo o el seguro por enfermedad. Lo que sí se contemplará es que aquellas personas que reciban algún apoyo del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) puedan anotarse para el programa de jornales solidarios sin perder el aporte del Mides.



El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, dijo en entrevista con Informativo Uruguay, de radio Uruguay, que la propuesta no es algo que no hayan manejado otras intendencias antes. “Incluso en Montevideo existe algún programa parecido que está actualmente funcionando, y en Maldonado también ha habido ese tipo de propuestas”, comentó el jerarca.