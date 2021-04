Gobierno promoverá plan de trabajo solidario que ofrecerá 15.000 puestos por cinco meses

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou se reunió este miércoles de tarde en Torre Ejecutiva con los líderes de la coalición. Participaron Julio María Sanguinetti (Partido Colorado), Pablo Iturralde (Partido Nacional), Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto), Pablo Mieres (Partido Independiente) y Edgardo Novick (Partido de la Gente).

Tras el encuentro, Sanguinetti infirmó en rueda de prensa que el mandatario les presentó un programa de "trabajo solidario", que "no es un tema de contraprestación, es una oferta de trabajo".



"No es un tema de una exigencia por un subsidio social", remarcó el expresidente y lo diferenció de la propuesta de jornales solidarios que realizó un grupo de intendentes blancos como contraprestación de quienes reciban ayuda del Estado con el Fondo Coronavirus.

Por su parte, Manini Ríos precisó que este plan será para 15.000 uruguayos por cinco meses, a partir de junio. "Es una oferta de trabajo para la cual se deberán anotar por franjas de determinadas edades y determinadas condiciones, y se va a asignar los puestos de trabajo por sorteo entre todos los que se anoten", explicó.

Si bien no brindó mayores detalles de los requisitos, adelantó que "hay un rango de edad, y la necesidad de no estar siendo beneficiarios de otros planes" del Estado. "No solo va a participar el gobierno nacional sino las intendencias departamentales", agregó.

El monto que recibirán los beneficiarios será de $ 15.000 por quincena.



"Lo más digno que hay es que alguien pueda recibir un ingreso a cambio de un trabajo real, que además va a ser con la garantía del sorteo", enfatizó Mieres.

Por otra parte, Sanguinetti habló sobre las medidas de apoyo económico que anunció el gobierno para los sectores afectados por la pandemia. El expresidente cree que "están en la línea" de lo que han postulado en "general los partidos integrantes de la coalición".

Manini Ríos opinó que "están en línea" con lo que venían pidiendo aunque cree que "siempre hay más medidas que se pueden tomar". En particular, sobre Cabildo Abierto, dijo que "muchas" de las propuestas que realizaron fueron "contempladas" mientras que otras no. Sobre el segundo grupo aclaró que seguirán "insistiendo".