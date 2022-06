Gasto adicional en la Rendición de Cuentas será mayor a los 150 millones de dólares

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou fue el primero en aclarar que la Rendición de Cuentas no iba a ser con gasto cero y también adelantó que la prioridad estaría en la educación. Lo cierto es que el incremento presupuestal se estima entre US$ 150 millones y US$ 200 millones, de acuerdo a lo que supo El País.

El texto, así como las prioridades y finalmente los montos, se terminará de cerrar por parte del Consejo de Ministros, en la reunión del próximo lunes 27.



Desde la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) se pidieron US$ 60 millones. Pero además serán contempladas otras áreas clave como la seguridad, ya que el Ministerio del Interior solicitó unos US$ 23 millones.



Según supo El País, de obtenerse un monto en este entorno se cubrirían 1.500 vacantes para diferentes áreas entre las que están la Guardia Republicana, Bomberos y el Instituto Nacional de Rehabilitación.

A su vez, se pidieron recursos para un incremento salarial a policías y la compra de 50 vehículos en la zona metropolitana y 100 para reforzar la flota en el interior del país.



En tanto, dentro de la Rendición se asegurará la recuperación salarial para los funcionarios públicos a la que se había comprometido el gobierno.



En tanto, se destinarán recursos extra para ciencia y tecnología, lo que abarca algunos institutos como la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), el Clemente Estable y la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC).

Asimismo, sería contemplado un pedido de aumento salarial para militares que fue realizado tanto por el ministro de Defensa, Javier García, como por el senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Todavía no está claro si esto se incluirá dentro del texto que se remita al Parlamento o si será agregado ya cuando la Rendición esté en discusión.