García sobre operativos en playas: "Desafiar la autoridad es desafiar la vida y la salud"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Desafiar la autoridad es desafiar la vida y la salud", insistió el ministro de Defensa Javier García varias veces al ser consultado sobre los operativos que realiza Prefectura en las playas tras un fin de semana en que se debió implementar la bandera de aglomeración en Maldonado y varios efectivos tuvieron que pedir que desarticularan las juntadas.

Carlos Curbelo, coordinador de la Brigada de Guardavidas de Maldonado dijo hoy en radio Sarandí que el fin de semana "reventó" de gente en Punta del Este. "Si no toman conciencia no los podemos detener, no podemos cerrar las playas", dijo.



"Hay algunos que no responden, pero hay muchos, la inmensa mayoría, que responden y toman, como debe ser, el pedido de la autoridad. El ejercicio de la autoridad está vinculado a defender la vida y las fronteras. Las medidas están para que quienes están en la playa no se enfermen porque están viviendo un lindo momento ahí, pero después pueden estar infectados. Lo que queremos es que no se infecte la persona, que no contraiga el virus y que no contagie a otras personas", dijo García.



El ministro insistió en que "el ejercicio de la autoridad tiene como objetivo defender la vida y la salud" por lo que "desafiar la autoridad es desafiar la vida y la salud y si alguno no entendió que se hace por la intención de preservar la integridad de las personas sepa que quien no lo hace no embroma a otro se embroma a si mismo; vamos a redoblar el esfuerzo y cuando corresponda dar cuenta a Fiscalía".

García se refirió a la fiesta clandestina desarticulada en la madrugada del domingo en la zona de Las Grutas en Punta del Este donde más de 200 jóvenes se encontraban en una fiesta. "La Prefectura disuadió una juntada de muchachos y lo que mas les preocupaba era que los filmaran. Yo vi las filmaciones porque tienen la orden de filmar todos los procedimientos y la queja es no me filmes porque estaban haciendo las cosas mal".



"Si saben que están haciendo las cosas mal, desafiar la autoridad es desafiar la salud y la vida, correr riesgo de enfermarse uno mismo y a los demás e inclusive que se de cuenta a la Fiscalía y que termine en un juzgado sin antecedentes como hubo", remarcó.