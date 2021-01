"El sábado se desbordó por todos lados, la Mansa, la Brava y Solanas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El sábado pasado los guardavidas de Maldonado estrenaron la bandera de aglomeración en las costas del departamento. Especialmente la situación más compleja se dio en la playa Mansa y en el Emir de Punta del Este.



Fue ese día ,el que más gente concurrió a la playa desde el comienzo de la temporada y en algunas zonas de la costa no se comenzó a respetar el distanciamiento entre sombrillas.



"El sábado reventó esto, toda la Mansa, toda la Brava y Solanas también con aglomeración. Si no toman conciencia no lo podemos detener, no podemos cerrar las playas", dijo Carlos Curbelo, coordinador de la Brigada de Guardavidas de Maldonado en entrevista con Informativo Sarandí esta mañana.



"Creamos esa bandera con el fin de que la gente entienda que si está la bandera no hay más lugar, no pedimos que no vayan a la playa pedimos que busquen otro lugar", agregó Curbelo. Además, confirmó que el domingo se solicitó el helicóptero del Ministerio del Interior para que con altoparlantes colabore para evitar aglomeraciones.

"Nunca tuvimos ningún choque, solo uno en el Emir, sabíamos que ahí íbamos a tener ese problema porque cuando hay viento va todo el mundo para ahí", contó. Curbelo explicó que los guardavidas colocan la bandera de aglomeración y luego llaman a Prefectura a informar de la situación. En algún caso recomiendan ellos que no se aglomeren pero la competencia de dispersar es de la policía de la playa.

"Hacía tiempo que no veía la playa así. Así como el sábado no pensamos que iba a estar. Son muchos kilómetros de playa para cerrar, tenemos que ser conscientes que podemos, tenemos mucha playa. No creo que tengamos que ir todos al mismo lugar. Cerrar las playas es también una locura, para mí lo ideal es cuidarse. Y si queremos ese lugar, bueno quedarse con el tapabocas", insistió.

Curbelo reconoció que sí vio muchos turistas usando tapabocas para bajar a la playa y en la zona de compras. Confirmó que se está trabajando en una aplicación para informar en qué playa de Maldonado está la bandera de aglomeración. "Se está trabajando lo máximo que se puede, pero hay que pedirle a la población que tome conciencia, que busquen lugar que tengan distancia. Es muy simple, pero se está complicando", concluyó.

​