“Quien gane la interna blanca es el futuro presidente”

Ganó una elección interna y perdió dos, pero se tiene fe para triunfar en la próxima y ser el próximo presidente de los uruguayos, porque sostiene que quien gane la candidatura nacionalista ocupará la Presidencia. Asegura que al frente del Poder Ejecutivo mantendría las políticas sociales y también los consejos de salarios y es partidario de acordar un gobierno de coalición antes de que se celebre la primera vuelta electoral en octubre próximo.



-Ha sido favorito y le ha tocado correr campañas de atrás. ¿Cómo se siente más cómodo?

-Todas son diferentes. Más allá de que los que puedan participar -en algunos casos- sean los mismos. Lo que varía es la gente, el pensamiento de ella y la situación del país. Yo me siento cómodo en cualquier puesto. He tenido instancias electorales donde venía perdiendo en las encuestas y gané, como pasó en el 2004. En 2009 y 2014 venía adelante y terminé perdiendo. Tengo plena confianza en nuestro proyecto político. Porque el presidente se elige en junio; se elige en las internas. En octubre se van a disputar dos modelos: el del Frente y su evolución, y el cambio. Esa es la disyuntiva de octubre y noviembre. Pero obviamente la elección interna elige presidente.



-¿Para usted la interna es más importante que la nacional?



-Lo que pasa es que el error de la reforma constitucional del 96 fue no haberle dado el carácter de obligatoria. Está mal que una elección interna no obligatoria determine las candidatura para una elección sí obligatoria. Lo que no se termina de comprender es que la interna de junio no es una elección deportiva de los partidos. Es una elección donde se determina el menú electoral para octubre y noviembre. Es central.

-Muchas veces se dice que en la interna sí incide mucho más el poder económico de los comandos, por el poder de movilización para ese día. ¿Cree que en esta elección va a ser clave el factor económico?



-Siempre en los procesos electorales tener más o menos recursos económicos facilita o dificulta. Eso es evidente.



-Se lo pregunto porque en la interna blanca tienen un jugador que es millonario: Juan Sartori.



-Yo no voy a entrar (a hablar) específicamente de los jugadores. El partido yo lo juego en cualquier cancha: lloviendo, con tiempo seco, con frío o con calor.



-Bien, pero a la larga la interna es una instancia donde los candidatos del propio partido se tienen que diferenciar, y parte de eso es criticarlos.



-Bueno, no necesariamente. Yo creo que el proceso de la elección dentro del Partido Nacional se va a polarizar. De la misma forma que va a pasar en el Frente y en el Partido Colorado. Creo que se va a polarizar entre quien habla y el doctor Lacalle.

Jorge Larrañaga. Foto: Marcelo Bonjour

-¿Y le sorprendió el crecimiento que ha tenido Sartori?



-Yo no lo registro. ¿Quién lo dice?



-Algunas encuestas así lo muestran.



-A perfecto -yo las respeto a todas- pero he aprendido que la mejor encuesta es la de la Corte Electoral la noche de la elección.



-A lo largo de la precampaña ha tenido algunas salidas de su sector y dirigentes que iniciaron caminos propios. Verónica Alonso y Enrique Antía son ejemplos. ¿Tiene lugar para que vuelvan si así quisieran?



-Siempre hay lugar y expectativas que lo hagan. Yo por suerte tengo una buena relación con todos ellos. Lo que expreso es que nosotros hemos hecho un notable esfuerzo en la recolección de firmas para la reforma constitucional. Logramos más de 400 mil firmas y donde todos los precandidatos del Partido Nacional, a excepción de Carlos Iafigliola, no acompañaron.



-¿Eso lo decepcionó?



-No... Y lo mismo pasa con los otros partidos. Es inédito para el país que un sector de un partido haya logrado llevar adelante la principal acción de oposición contra la política de seguridad del Frente y contra la delincuencia.



-Si gana la interna, ¿la formula debiera completarse con una mujer?



-La fórmula en mi concepto se elige en la Convención del partido y la elige el partido. Más allá de lo que me pueda gustar o no gustar.



-Por eso le pregunto si a usted le gustaría que haya una mujer en la formula.



-Lo que le guste a la Convención.

-¿Puede ser una mujer como un hombre?



-Sí señor. Lo elige la Convención. Yo no cierro esa puerta. Me parece que es sa- bio no cerrar esa puerta, porque ante todo necesitamos un partido fuertemente cohesionado.



-En la pasada campaña hizo declaraciones con cierto dramatismo de que no subiría más las escaleras del directorio blanco. ¿En este caso, si pierde qué pasa?



-Sí, con toda franqueza así lo sentía. Es algo humano expresar lo que siente en ese momento. Prueba de ello y bastantes días después fue que acepté dar un paso y completar la formula. Cumplí con mi deber con el partido.



-¿Y en esta oportunidad qué pasa si se da esa hipótesis?



-Buenos, tengo plena confianza en ganar la elección. Al otro día de la elección interna, si eso no acontece, hablamos.



-Cuando arrancó la recolección de firmas de la campaña de “Vivir sin miedo” no tenía nada que ver con su candidatura. Dijo que eran carriles distintos. Pero a partir de enero usa el color naranja de la campaña y hasta el eslogan: “Sin miedo Larrañaga va”.



-Cuando decimos: “Sin miedo Larrañaga va” es un compromiso de Larrañaga hacia los uruguayos. Es un compromiso personal de Larrañaga para vivir sin miedo… Para eh… gobernar sin miedo a las dirigencias gremiales, a hacer lo que hay que hacer en materia de educación, de salud, de política exterior, de seguridad pública. Es decir una actitud… Por eso decimos Larrañaga va: voluntad de determinación, de coraje. Que nos permita enfrentar, a mi juicio, uno de los procesos más complejos que va a vivir el país: contestar la pregunta que el FA va a tener que responder. Con quién va a gobernar. El próximo gobierno no va a ser de un partido. Va a ser el gobierno de varios partidos. Estará el Partido Nacional, seguramente el Colorado, el Partido de la Gente, el Partido Independiente y aquellos que puedan sumarse.



-¿Ese acuerdo tiene que ser antes de las elecciones nacionales?



-Sin duda. Yo era partidario que se hiciera incluso antes de las internas. Me parece mucho más generoso con el país que los acuerdos estén por arriba de quienes los pudieran llevar adelante. Habrá que ver la elección interna, y por eso la importancia de esa contienda electoral.

-Por lo que me dice es un todos contra el Frente Amplio.



-No, yo no hablo de un todos contra el Frente.



-En el FA confían en poder desarrollar su programa en un cuarto gobierno.



-¿Sin mayorías? Que me expliquen cómo lo van a hacer.



-Ya lo hicieron en este período en alguna instancia



-No importa, ¿y qué? ¿Y gobernaron?



-Lograron votar una Rendición de Cuentas.



-Pero no sacaron todas las otras cosas. Consiguieron un voto de alguien que estaba en una situación límite entre un partido y otro. Lo que digo es que el Frente va a tener que explicar cómo podrá gobernar sin mayoría parlamentaria.



-A raíz de un asesinato se lo acusó de generar una sensación de miedo en la sociedad con la campaña. ¿Qué reflexión hace?



-Eso es una vergüenza, y usted sabe que es una vergüenza. Que una herramienta constitucional para llevar adelante una reforma pueda ser responsable de violencia, es una vergüenza. La gran responsabilidad de la violencia es una suerte de Estado fallido como es el Frente en materia de seguridad.

Foto: Marcelo Bonjour

-Otra de las críticas que ha recibido su campaña fue del presidente Vázquez, quien recordó que la militarización trae malos recuerdos del pasado reciente. ¿Cómo tomó eso?



-Hablar de militarización es una falsedad. Y encierra una enorme contradicción. Todo el Frente aprobó la ley por la cual se le confirió poder de policía a todas las Fuerzas Armadas en 20 kilómetros de frontera: un sexto de la superficie terrestre del Uruguay. ¿Eso no es militarizar la seguridad pública y sí 2.000 militares en función de policía?



-¿Usted imagina que esta patrulla especial, militar, con uniformes verdes va a tener un impacto positivo en la reducción del delito?



-El uniforme es lo de menos. Van a tener adiestramiento policial, y habrá que analizar hasta el color del uniforme.



-No me parece un tema menor el color del uniforme. Disculpe que me detenga, pero para la gente “los verdes” y “los azules” son cosas bien distintas.



-Está bien, y la Guardia Republicana tiene otro tipo de uniforme. No entremos en una división que proviene de la dictadura. El tema está en el prejuicio ideológico del Frente cuando enfrenta este tipo de cosas. Voy a defender esta reforma porque es buena, y para sacudir un país trancado.



-Perdone que insista con los uniformes, pero me sorprendió su respuesta. Muchos de los que he visto firmar, lo hicieron pensando que esa patrulla iba a ser de uniformados militares, y el uniforme militar es verde. Gran parte de quienes firmaron me consta que lo hicieron buscando ese impacto.



-No le saque punta a un lápiz que ya la tiene. Será un uniforme verde, será camuflado, pero es una guardia nacional con un informe militar con adiestramiento policial, retribución policial y sujeción al estatuto policial.



-Mencionó la ética y su sector sufrió un caso con el intendente Agustín Bascou, que no han podido sacárselo de encima como sí hizo el Frente con Sendic. ¿No es falta de autoridad eso?



-Perdóneme, pero es un caso que está a consideración de la Justicia.



-El de Sendic también sigue a consideración de la Justicia y el Frente lo empujó a dejar la vicepresidencia y le impidió hacer campaña.



-Por una elección, pero escúcheme. Y quedó sin sanción.



-Pero hubo una presión para que deje el cargo. Bascou sigue de intendente.



-Señor, sigue de intendente. No pertenece a nuestro sector, fue sancionado por el partido y está a la espera de un pronunciamiento de la Justicia. Y la fiscalía podrá acusar o no. ¿O usted quiere actuar no a favor del principio de inocencia?



-En este caso creo que hay un tema ético, más allá del fallo judicial. Y por eso usted lo ha expulsado de Alianza Nacional



-El señor Bascou se desvinculó del sector, el Partido Nacional lo sancionó y en definitiva hay un Estado que está pendiente que es la respuesta del Poder Judicial.



-¿Para usted que es apasionado del turf, quién es el favorito, el enemigo y la sorpresa de esta campaña electoral?



-No le voy a decir ni uno ni otro. Sí le expreso que quiero asumir la responsabilidad, que este país necesita enderezar la historia y ser el primer servidor público. Tengo la fuerte determinación que es un proceso electoral corto y que al final del proceso electoral tengo la convicción de llegar primero al disco.

-¿Sostiene que el futuro presidente se define en la interna del Partido Nacional?



-Sin duda. Además es lo que va a definir el futuro de octubre y noviembre. Allí se va a votar entre el cambio o la evolución del Frente. Y la interna blanca va a ser determinante. Nosotros queremos el cambio del Frente y tengo fe en ganar la interna del partido para ser el presidente de todos los uruguayos.