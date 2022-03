"¿Qué voy a ser en el futuro, agente de la KGB?": Manini reclama que lo han “acusado de todo”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En medio de la polémica por los predios del Instituto de Colonización, el senador y líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos dijo este martes que ya lo han “acusado de todo”. “Me han paseado por todas las acusaciones posibles, a cuál más inverosímil”, sostuvo, luego de que el director del Instituto Nacional de Colonización (INC) por el Frente Amplio, Andrés Berterreche, lo señalara como colono propietario.

Días atrás el semanario Búsqueda informó que luego de una inspección del INC, se confirmó que tanto Manini, como su suegro Roque Moreira, y su esposa, la ministra Irene Moreira, son colonos propietarios. En respuesta a ello, el legislador y líder de Cabildo Abierto emitió un comunicado en el que da detalles sobre las tierras en cuestión y reafirma: "De la información mencionada surge claramente que el Sr. Roque Moreira nunca fue colono, como tampoco lo fuimos Irene Moreira y el suscrito".



"¿Que es lo que sigue a esto? ¿Qué voy a ser en el futuro, agente de la KGB?", cuestionó el senador. "Honestamente no me imagino cuál es la próxima acusación", añadió, en entrevista con Radio Oriental.

Por otra parte, Manini se pronunció sobre los dichos de Berterreche, que sostuvo que en caso de que se "hubiera equivocado" sobre lo que informó al respecto no tiene "ningún problema de poner" su "cargo a disposición" porque está "seguro" de lo que sostiene. "Me imagino que si cumple con sus palabras estarán pensando ya en su sustituto", aseveró el cabildante.



En este sentido, afirmó: "El padre de la mentira se tiene que rasgar las vestiduras y decir a los cuatro vientos 'yo estoy diciendo la verdad', el que principalmente está quedando re pegado con una mentira de estas".



"En este caso el directorio tiene que ser muy contundente, muy claro y llamar a responsabilidades al director que hizo todo este enchastre", manifestó el senador y dijo que el caso "no puede quedar así nomás".



Además, apuntó que la acusación en su contra "es una falsedad rotunda encargada por el director frenteamplista del INC que indudablemente lo da a conocer a siete días del referéndum generando la manija, la bronca en los aspirantes a colonos y los colonos".



Por su parte, el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech dijo este martes en conversación con radio Montecarlo que Andrés Berterreche debería ser destituido por incompetencia.

“Me parece que quien fue presidente de Colonización durante un lapso relativamente prolongado y continúa siendo director y parece que ahora se dedica a estas investigaciones, que tienen una clara finalidad política debería ser destituido por incompetencia, ya que ha estado omiso durante varios años en el cumplimiento de sus obligaciones”, manifestó Domenech.



“Es claro que se trató de una actuación de Colonización totalmente persecutoria”, afirmó. En este sentido señaló que “se fue a buscar a una persona con relevancia política para estudiar su situación respecto a un inmueble que se adquirió hace 50 años y que durante ese lapso jamás despertó la preocupación de Colonización”.

“Es muy claro que se trata de una actuación que tiene una finalidad política”, puntualizó el senador y añadió que la gestión de Berterreche en el INC le parece “deplorable”.



“La finalidad de la investigación ha sido primero perseguir al senador Manini, que ha sido objeto ya de otro tipo de persecución a nivel de la Fiscalía general de la Nación, y el segundo término generar un hecho que puede distraer a la gente de la votación que tendremos el 27 de marzo”, concluyó Domenech.



El senador cabildante twitteó horas atrás que a Berterreche "le llevó demasiado tiempo urdir una trama inconsistente con su equipo" y que por eso debería ser destituido.