Director por el FA explicó por qué considera que tierras de Manini "siguen afectadas a Colonización"

El director del Instituto Nacional de Colonización (INC) en representación del Frente Amplio, Andrés Berterreche, reafirmó este lunes en rueda de prensa que no tiene "la más mínima duda de que los predios" de los que son dueños el senador Guido Manini Ríos, su suegro, Roque Moreira, y su esposa, la ministra Irene Moreira "siguen afectados" a la Ley de Colonización.

Sus dichos se dan luego de que Manini Ríos emitiera una declaración en la que explica el trámite del predio y señala que en 1981, "el INC y el señor Roque Moreira otorgaron el contrato de compraventa relativo al inmueble prometido en venta y el vendedor le transfirió la propiedad al comprador".



"De la información mencionada surge claramente que el Sr. Roque Moreira nunca fue colono, como tampoco lo fuimos Irene Moreira y el suscrito", finaliza el comunicado del legislador al que Berterreche responde: "Nadie discutió la propiedad del predio".



"Están escriturados, más allá de que, en su momento, buena parte de las escrituras que se realizaron estaban viciadas. Hubo una ley (en 2011) que las legalizó y se tenían que presentar al INC", dijo, y explicó que esa presentación era necesaria para regularizar la situación.

El jerarca señaló que, "para sacar (las tierras) de la afectación de la ley se necesita una decisión del directorio con cinco votos de los cinco directores". En este caso, "no la hay para El Palomar S.A ni para Manini. Por lo tanto, esas tierras son propiedad de esos colonos pero están afectadas a la ley 11.029", sostuvo.



"La principal irregularidad es que no se ha venido a registrar (al INC). Si en 2011 se tuvo la grandeza de tratar de arreglar una causa administrativa que hubo durante un par de décadas, lo correcto, como lo hizo la mayoría, es regularizar la situación", afirmó Berterreche.



Por otra parte, dijo que, en caso de que se "hubiera equivocado" no tiene "ningún problema de poner" su "cargo a disposición" porque está "seguro" de lo que sostiene.



El pasado viernes, el presidente del Instituto de Colonización, Julio Cardozo, había dicho a El País que no se podía afirmar que Manini y Moreira fueran colonos, ya que el informe fue pasado a Asesoría Letrada y "no se concluyó nada" por parte del directorio.