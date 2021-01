Fundación Gonchi: "Es imposible que con el 0,2 sepamos si es una copa, media o una y media"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

María José Pessano, directora ejecutiva de la Fundación Gonchi Rodríguez, criticó el proyecto que elabora el senador nacionalista Sergio Botana para modificar la Ley 19.360 y permitir que los conductores puedan tener hasta 0,3 gramos de alcohol en sangre y que con hasta 0,5 el chofer pueda pagar una multa, sin que se quite la libreta. "Es imposible que con el 0,2% sepamos si es una copa, media copa o una copa y media", comentó en radio Universal.

"Lo importante acá, más allá de los porcentajes y de la copa de vino o no, es la salud de la población y tratar de cuidarnos entre todos (...) La Fundación no está diciendo que no se consuma alcohol. El mensaje es: si consume, no maneje", expresó.

Pessano indicó también que "un estudio del Hospital de Clínicas demostró que el 28% de los siniestros de tránsito en Uruguay están vinculados al consumo alcohol" y dijo que "hay otros estudios internacionales que marcan de un 22 a un 35%".

Si bien reconoció que el alcohol "no es el único factor ni el principal" sí "es un factor que está presente en los siniestros de tránsito". "En 2019, que son los últimos datos anuales que hay, fallecieron 422 personas en Uruguay y más de 25.000 resultaron heridas", sostuvo.

Por otra parte, la directora ejecutiva de la Fundación Gonchi Rodríguez remarcó que los países que tienen habilitada la ingesta de alcohol en esos niveles para conductores manejan "estrategias distintas" porque "hay un control mucho más estricto sobre la venta de alcohol" y que por lo tanto no es comparable a la realidad uruguaya.

"La relación entre el alcohol y las alteraciones de los sentidos a la hora del impacto en la habilidad del manejo está demostrado que por encima del 0,2 es significativa", subrayó.

La ley 19.360 actual modifica el artículo 45 de la ley 18.191 del 14 de noviembre de 2007, que permitía a los conductores manejar con una concentración de alcohol inferior a 0,3 gramos por litro de sangre. A partir de la promulgación de esta ley por parte del aquél entonces presidente Tabaré Vázquez, el nivel de alcohol se redujo a 0 gramos por litro de sangre.