Fuerza Aérea tiene operativo el 25% de su flota; de 17 aviones de combate solo tres están en condiciones

La pasada administración al frente del Ministerio de Defensa Nacional dijo haber completado el documento "Planificación en defensa en base a capacidades", junto a la elaboración de las Estrategias Sectoriales" de las tres fuerzas armadas.

En ese contexto, durante 2024, el Ejército Nacional entrenó, instruyó y evaluó a su personal combatiente y mantuvo operativo el 75% de su flota de vehículos tácticos, según consta en el informe de Rendición de Cuentas presentado por esa secretaría de Estado, y que fue incorporado en el informe que el Poder Ejecutivo presentó este lunes en el Parlamento. Allí, junto al balance de ejecución presupuestal, se detallan algunos aspectos operativos, con sensibles diferencias entre las respectivas fuerzas.

La Fuerza Aérea apenas logró mantener operativas el pasado año al 25% de sus aeronaves. Se trata de un porcentaje menor al 28% registrado en 2023, al 27% de 2022 y al 34% de 2021. Entre los motivos, se enumeró el "tiempo prolongado que insumen algunas inspecciones mayores y mantenimientos". En ese contexto, de 11.800 horas de vuelo planificadas, solo se concretaron 7.383. "La falta de capacidad para mantener stocks de repuestos críticos a disposición exigen que los ciclos de mantenimiento deban ser estrictos en el tiempo", se advirtió.

De 78 aeronaves, 20 están operativas. De 17 aviones de combate, hay tres operativos. De nueve de transporte, tres se pueden usar. De 13 helicópteros, están operativos apenas dos. En aparatos de enlace, funcionan siete de 20, y de instrucción, cinco de 19.

Defensa confía en revertir esta situación a partir de la modernización de a flota, que supondrá la incorporación de las seis aeronaves EMB 314 Super Tucano, adquiridas a Brasil.

Por otra parte, Defensa garantizó que los dos aviones KC - 130 Hércules, incorporados en 2021, "continúan realizando diversas misiones". Así, entre el 9 de enero y el 4 de diciembre de 2024 dichas aeronaves realizaron doce viajes.

El año pasado, la Armada Nacional mantuvo operativos al 59% de sus buques, incluyendo lanchas de prefectura y navíos de mayor parte. Como incorporaciones, se destacan las del "Chamsuri", adquirido a Corea, y la del buque científico "Mount Mitchell", con lo que la fuerza de mar aumentó su capacidad de respuesta ante incidentes de búsqueda y rescate y en investigación científica. También se logró recuperar capacidad de operaciones a partir de los tres nuevos guardacostas clase "Protector" y la rehabilitación de unidades menores. En total, se navegó más de 67 mil millas náuticas durante 302 días en el año.

Por segundo año consecutivo, en 2024 la Armada Nacional no pudo en 2024 cumplir con la meta de que, al menos un día, algún buque navegara en la Plataforma Continental. Según el informe de Rendición de Cuentas, en ese período "no se contó con ningún buque disponible en condiciones para realizar esta tarea".