Frente Amplio resolvió interpelar a Salinas y Arbeleche por la gestión de la pandemia

El Frente Amplio resolvió este lunes interpelar a los ministros de Economía, Azucena Arbeleche, y de Salud, Daniel Salinas, por la gestión de la pandemia del COVID-19. Así lo informó el senador Oscar Andrade en Telemundo (Canal 12).

El senador dijo que la decisión llegó después de la reunión que tuvieron con el presidente Luis Lacalle Pou la semana pasada.



"Dado que no pudimos avanzar, decidimos habilitar mecanismos parlamentarios que tienen como objetivo principal el cambio de una orientación en medio de una tragedia, que se expresa en miles y miles de uruguayos contagiados, en un nivel de circulación del virus que es dramático, en una situación de muertes que nos tiene que interpelar fuertemente", sostuvo.



Por otra parte, Andrade se refirió a la Comisión Especial de Seguimiento del COVID-19 en el Parlamento, cuyo plazo vence este martes, y hasta ahora, "no hubo ningún partido que planteara la posibilidad de extenderla". Además, "no parece ser lógico cuando fracasamos en un objetivo principal, que era lograr acuerdos".



El senador criticó la actual situación sanitaria, dijo que Uruguay "está entre los peores países del mundo" y que le "parece ser muy soberbio sostener que nada se puede cambiar cuando tenés resultados así".