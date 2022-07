El Frente Amplio prepara un plan para formar militantes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hubo una queja habitual del Frente Amplio dirigida a sus propios gobiernos. La fuerza política advertía que se la había vaciado, porque sus mejores “cuadros políticos” habían pasado a ocupar cargos de responsabilidad en el Poder Ejecutivo y distintos lugares del Estado. Esto implicaba, de acuerdo a los dirigentes frenteamplistas, que para los organismos de conducción como la Mesa Política los referentes de primera línea no estuvieran disponibles.

Esa necesidad de formar nuevos dirigentes es que pretende abordar la coalición de izquierda y hay un plan trazado. De hecho, se trata de un mecanismo de formación para todos los niveles de militancia. Así lo transmitió el 20 de junio en la reunión de la Mesa Política frenteamplista el encargado de liderar la formación política desde la Fundación Líber Seregni, Christian Di Candia.



El exintendente de Montevideo presentó ante la dirigencia frentista un borrador del plan de formación para la militancia, dijeron a El País algunos de los que estuvieron presentes en la reunión. Su objetivo, según las fuentes, es “formar protagonistas de cambio social y de cambio político”, al mismo tiempo que se pretende dar “herramientas” de “aspecto programático” para “un mejor gobierno o para un mejor desarrollo político desde la oposición”.

Di Candia adelantó en el encuentro que se conformó un consejo honorario integrado por representantes de distintos sectores del Frente Amplio, movimientos sociales y politólogos (Gerardo Caetano y Daniel Chasquetti, entre otros), donde se definirá el contenido de los módulos. Y que dentro de 15 a 20 días será todo esto será puesto a consideración de la Mesa Política.



Consultado por El País, Di Candia explicó que de acuerdo al borrador actual los cursos se darán en tres etapas. Una primera que consistirá en talleres presenciales, en modalidad intensa de no más de dos días, para que los participantes adquieran “una batería de herramientas”. Los ejes centrales serán: “democracia, pluralismo y unidad”, “utopía y cambio”, “acción colectiva, participación y exclusión” y “tecnología, dispositivos y herramientas para la acción política”.

Habrá una “wikipedia frenteamplista” para los militantes. Christian di Candia Exintendente de Montevideo

Una segunda “más programática”, según el exintendente, en modalidad de campus virtual, y está previsto haya unas 40 charlas disponibles en una plataforma. Los oradores serán legisladores, dirigentes con experiencia en cargos de administración pública y especialistas que expondrán sobre diversos temas que incluyen descentralización, gestión de gobierno, políticas sociales, movimientos feministas, cooperativismo e historia de los movimientos sociales, entre otros.



Y una tercera “más disruptiva”, en palabras de Di Candia, que incorporará un espacio en la web para la construcción en conjunto. “Será como una Wikipedia frenteamplista que en base a determinados temas que se irán planteando, como los logros del Frente Amplio en 15 años de gobierno nacional o la construcción de la unidad, los participantes aportarán sus valoraciones. Es una forma de crear en conjunto con la militancia”, afirmó el dirigente del sector Magnolia.



La Fundación Líber Seregni tiene previsto consolidar estas tres etapas en un primer año de trabajo. Para el segundo se proyectó realizar talleres en el interior abordando las necesidades locales tanto para adquirir herramientas de comunicación o de gestión como para la formación programática que apunta a desarrollar la militancia en cada departamento. “Supongamos que en Río Negro necesitan entender mejor la comunicación 3.0 o que en Rocha piden herramientas sobre cómo mejorar la gestión del turismo en la zona costera o que un colectivo pide asesoramiento sobre cómo llevar adelante una asamblea porque no entienden el funcionamiento de una moción de orden. A cada caso se brindará el asesoramiento específico”, relató.



Di Candia dijo que esta iniciativa en la coalición de izquierda se da por “convicción política” ya que entiende que un partido político “tiene la obligación de poner a disposición herramientas” que permitan contar con una militancia “más formada en términos ideológicos y prácticos”. “Más allá del Frente Amplio, tiene que ver con una profunda convicción democrática”, sostuvo.



Por otra parte, reconoció que existe “una demanda real hace mucho tiempo” en la fuerza política. De hecho, bajo la administración de Javier Miranda el Frente Amplio planteó desarrollar cursos de formación y se nombró al exrector de la Universidad de la República, Rodrigo Arocena, a cargo. También hubo otro intento en manos del exintendente Ricardo Ehrlich desde su rol en la Comisión de Programa de la fuerza política. Pero ambos no pasaron de la idea. Es por ello que desde la fundación esperan que la puesta en marcha no se demore y que en agosto inicien los talleres presenciales.

Alertan por “nueva derecha” en la región

El director de la Fundación Líber Seregni, Agustín Canzani, llamó a que el Frente Amplio recupere la “capacidad pedagógica y de movilización” porque considera que ya “no alcanza con explotar los efectos perversos de gobiernos de las derechas”.



El sociólogo participó de la 9ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales realizada en México entre el 7 y 10 de junio donde expuso en el panel: “Izquierdas y derechas: continuidades y emergencias”. En su presentación planteó la interrogante sobre cómo se posiciona “la izquierda y el progresismo ante las nuevas expresiones de la derecha en el Cono Sur”. En su opinión, existen señales de “una nueva derecha” que no quedan limitadas a “manifestaciones partidarias” y en Uruguay se refleja en la creación de “nuevos partidos aprovechando ventajas de la legislación y el sistema electoral”.



Ante esto, según Canzani, la izquierda y el progresismo lo que deberían hacer es “confrontar radicalmente” y lograr generar “capacidad para definir temas en la agenda pública”.