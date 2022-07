Frente Amplio define la estrategia y su “acción política” para la Rendición de Cuentas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Frente Amplio tiene claro que la discusión en torno al proyecto de ley de Rendición de Cuentas es otra instancia en la que la dirigencia debe dialogar con la militancia.

Lo sabe porque en el mapa trazado está el aportar argumentos a los dirigentes del interior del país, para así llevar el debate fuera del Parlamento.



Ayer el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio se reunió sobre el mediodía para comenzar a delinear la estrategia y la “acción política”, según dijeron a El País algunos de los que estuvieron allí presentes. Sin entrar en la discusión específica del articulado, la dirigencia frentista planteó la necesidad de definir cómo se conversará con la ciudadanía para transmitir la posición de la fuerza opositora.



Un primer acercamiento lo hizo el 18 de junio cuando realizó el evento “70 encuentros por Uruguay”, donde legisladores y dirigentes de primera línea encabezaron asambleas para discutir sobre la Rendición de Cuentas. Esta instancia fue valorada como “muy positiva” por la dirigencia frentista ya que permitió movilizar a la militancia y llevar la discusión a distintos puntos del interior donde la fuerza política perdió pisada en el último ciclo electoral. Y donde apuesta a recuperar votantes.

Sin embargo, en ese entonces no había más que lineamientos de por dónde podrían pasar los énfasis del Poder Ejecutivo. Ahora, ya con el articulado definido para que inicie su tratamiento parlamentario, la dirección frenteamplista comienza a definir cuáles son los puntos que considera cuestionables.



Ayer a las 18 horas se reunió la Mesa Política de la fuerza opositora. Allí el diputado Gustavo Olmos realizó un informe con las primeras conclusiones sobre el proyecto de ley.



El legislador que integra el sector Fuerza Renovadora -encabezado por el senador Mario Bergara- planteó como la mayor preocupación “la falta de correspondencia entre objetivos y asignaciones presupuestales”.

Uno de los focos donde la coalición de izquierda hará énfasis es en la falta de recursos para la educación. En el encuentro Olmos planteó como ejemplo que se prevén US$ 45 millones para impulsar la reforma educativa, pero que ese monto sería “muy insuficiente” para lograrla.



También advirtió por “dudas” que surgen en el financiamiento de obras como la creación de un campus de la Universidad de la República en Paysandú. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, anunció que se invertirían US$ 20 millones; sin embargo, Olmos cuestionó que en la norma enviada al Parlamento hay previstos US$ 7 millones.



Otro capítulo en que los frentistas tienen reparos es en materia económica. Olmos afirmó que el gobierno presentó una recuperación de la economía del entorno de 9% y que la recuperación salarial para los empleados públicos pretende “mantener los sueldos de 2019” por lo que, en su opinión, “no se derrama ni un centavo”.



La derogación de la ley de medios que propuso el Poder Ejecutivo también será un elemento cuestionado por el Frente Amplio. La anunciada reestructura del Estado es otro punto que genera preocupación.

“Si uno revisa el articulado se encuentra con que en general son medidas para los malla oro”, afirmó el diputado.



A nivel parlamentario, hoy la bancada de diputados frenteamplista se reunirá con el presidente de su partido, Fernando Pereira, con el proyecto de Rendición de Cuentas como único tema de discusión.



En rueda de prensa, Pereira dijo que “es un proyecto muy austero” y que hay una “falta de sensibilidad política” por parte del gobierno. “No atiende los problemas de la mayoría de los uruguayos y uruguayas”, sostuvo. Y agregó que el gobierno “plantea un mundo paralelo que quiere mostrar como feliz, pero a parte de los uruguayos no los toca”.