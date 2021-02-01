Frente Amplio ajusta proyecto para bajar el ingreso de deudores al Clearing

"SEGUNDA OPORTUNIDAD"

Una iniciativa del diputado de la lista 711 Felipe Carballo, que considera “urgente y necesario” avanzar en una legislación en este sentido.

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El diputado frenteamplista Felipe Carballo se encuentra finalizando la redacción de un proyecto de ley que pone foco en la creación de alternativas que generen una “segunda oportunidad” para aquellos que, por no poder honrar sus deudas, se encuentran por fuera del sistema financiero.

“Este es el nombre que se le ha dado en otros países y creemos que es el que más fielmente refleja el espíritu de nuestra propuesta”, indicó el legislador de la Lista 711.

Carballo considera que es “urgente y necesario” avanzar en una legislación en este sentido “porque los cambios culturales son procesos y no se dan de un día para el otro”.

“La apertura del crédito y el aumento del poder adquisitivo en condiciones más flexibles ocurrieron sin el correspondiente cambio cultural que implica un manejo diferente de las deudas. Pero además, debemos anticiparnos a las consecuencias que la pandemia acarreará (ya lo está haciendo y lo podemos comprobar) en la economía personal y familiar de gran parte de las uruguayas y de los uruguayos. Debemos esforzarnos para que las leyes que produzcamos estén de acuerdo con el tiempo histórico en el cual las impulsamos, para que respondan adecuadamente a las necesidades de la gente”, dijo el legislador de la oposición.

Según el diputado, en países como España o Estados Unidos existen herramientas legales que posibilitan un “reenganche”.

“Nuestra cultura financiera y los respaldos que el sistema debería brindarnos en casos de crisis no han avanzado al mismo ritmo que la inclusión. Y no contamos con alternativas efectivas para enfrentar un colapso en nuestra economía personal. Estar en el Clearing de Informes nos deja por fuera de cualquier intento de reordenamiento”, destacó.

La pandemia

El legislador dijo que en casos especiales, como cuando una persona pierde el trabajo, o tiene problemas graves de salud que implican grandes gastos, o situaciones como la pandemia del COVID-19, “donde los ingresos de miles de trabajadores se ven mermados o directamente desaparecen, el beneficio de estar inserto en el sistema financiero comienza a convertirse en una espada de Damócles”.

“Estamos trabajando para que prontamente podamos tener este proyecto listo y que sea el puntapié inicial de una discusión más amplia. Consideramos que así encontraremos una alternativa a esta situación cada vez mas generalizada que está dejando a tantos uruguayos y uruguayas por el camino, sin siquiera tener la chance de pensar en alguna forma de honrar sus deudas y volver a obtener crédito para emprender, estudiar o seguir soñando”, destacó el legislador del Frente Amplio.

