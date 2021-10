La fórmula del Partido Nacional para activar el plan de viviendas

Fue una reunión de tres horas y media para destrabar uno de los asuntos que más discusión generó en la coalición de gobierno en las últimas semanas, y a la que todavía le quedan capítulos, porque el primer paso que dio el oficialismo ayer en la noche es generar un primer acuerdo entre los senadores del Partido Nacional.

El tema de la discordia ha sido cómo financiar un fideicomiso para sustentar un plan de regularización y relocalización de asentamientos, sin afectar recursos que hoy abastecen -en forma de dos impuestos- al Instituto Nacional de Colonización, tal como está planteado en la Rendición de Cuentas aprobada en Diputados.

Sin embargo, tras intensos intercambios entre el Poder Ejecutivo y los tres senadores blancos que se oponían a este mecanismo -Sergio Botana, Jorge Gandini y Carlos Camy-, lo que se acordó fue mantener la misma fuente de financiamiento, tal como ha insistido el presidente Luis Lacalle Pou en más de una oportunidad, al subrayar que no había otros lugares de donde extraer recursos.

Sin embargo, sí hubo un compromiso de no afectar el funcionamiento del organismo. “Se asegura que Colonización pueda seguir comprando tierras” para continuar con la distribución de hectáreas a los colonos, dijo Botana a El País.



Según explicó en rueda de prensa el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, la normal operatividad del instituto se logrará al otorgarle “recursos extra, adicionales, más allá de los genuinos” que tiene el organismo, para que mantenga así “el funcionamiento adecuado como instrumento” en el desarrollo agropecuario.

A este acuerdo se llegó luego de dos intensas reuniones entre los tres senadores y la Presidencia de la República, las que se realizaron en las últimas 48 horas. La primera había sido este lunes con el propio presidente; y la segunda -ya con resultados- fue ayer por la tarde con todos los otros que estuvieron en el primer encuentro: la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, Delgado y el subsecretario de Ganadería, Juan Ignacio Buffa. “Fue una preciosa reunión, en la que entre todos fuimos buscando fórmulas e ideas”, agregó Botana.

Límite temporal.

Que el organismo pueda seguir comprando tierras fue una de las claves del acuerdo, pues que se comprometiera esa capacidad era uno de los principales temores de los nacionalistas rebeldes.



Pero el mecanismo de la financiación para el fideicomiso sigue contando con la redirección de la recaudación de dos impuestos específicos, estimada en algo más de US$ 20 millones anuales.



Lo que ocurrió, contaron a El País otros participantes de la reunión, fue que también se acordó establecer un límite temporal, un “plazo necesario” de la redirección de los impuestos, aunque todavía falta definir esto en detalle. Se trata de una idea que había sido manifestada por, entre otros, el senador colorado Pablo Lanz, en desacuerdo con el esquema original.

El otro aspecto que incidió para acercar las partes fue el compromiso de generar “mecanismos para la mejora de la gestión del organismo y beneficios para los colonos”, al decir de Botana. En esa línea, Delgado destacó en diálogo con periodistas que se hayan definido “fórmulas que son novedosas para darle un estímulo productivo directamente a los colonos”. Fuentes del encuentro detallaron que esas fórmulas contemplan la necesaria “adquisición de tecnologías, de acuerdo al rubro” productivo de los colonos.

Coalición deberá acordar con Cabildo Abierto y colorados

En conferencia de prensa, los legisladores blancos anunciaron con entusiasmo que alcanzaron una “solución”, aunque en ese momento evitaron dar mayores detalles, en virtud del camino que falta recorrer a la hora de negociar con el resto de los socios. Deben conversar con los colorados, pero sobre todo con Cabildo Abierto que, de acuerdo a las manifestaciones públicas de su líder, Guido Manini Ríos, y del senador Guillermo Domenech, la posición es no afectar en absoluto ningún recurso del instituto de Colonización. Han argumentado que entienden que el organismo cumple un rol esencial en el poblamiento de la campaña.



“No estoy de acuerdo con que se contraponga Colonización con asentamientos”, volvió a decir ayer Manini, entrevistado por el programa Las Cosas en su Sitio, de Radio Sarandí. Allí, también, reiteró su molestia por las declaraciones del presidente Luis Lacalle Pou acerca de que el mecanismo del Poder Ejecutivo era la única posibilidad de financiación del fideicomiso de vivienda. El senador dijo así que no compartía “que se diga es una cosa o la otra; si no sale de aquí no sale de ningún lado”.



“Este gobierno tiene que buscar la fórmula de financiación para poder empezar a cambiar esa realidad, pero no creemos que sea sacándosela a un instituto que está cumpliendo una función esencial en el país, como es la de contribuir a afincar a la gente de campo en el interior, remató y líder cabildante.