Blancos acordaron con Ejecutivo "solución" para fideicomiso de asentamientos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los senadores blancos Carlos Camy, Sergio Botana y Jorge Gandini anunciaron esta tarde que llegaron a una "solución" para financiar el fideicomiso propuesto por el Poder Ejecutivo en la Rendición de Cuentas para sustentar un proceso de regularización de asentamientos.

"Hemos encontrado una solución, que no nos sorprende porque tuvimos siempre objetivos comunes", dijo Camy en conferencia de prensa, tras una reunión en el Ministerio de Economía con la titular de la cartera, Azucena Arbeleche, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y el subsecretario de Ganadería, Juan Ignacio Buffa.



Sin embargo, la fórmula acordada —cuyos detalles prefirieron no revelar— debe ser ahora negociada con el resto de los socios de la coalición que tampoco apoyaban el mecanismo del Ejecutivo de destinar la recaudación de adicional del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales y la sobretasa del Impuesto al Patrimonio, que hoy alimentan el INC aportando unos US$ 30 millones al año.



Camy agregó que la propuesta acordada este martes será informada mañana al resto de los senadores de la coalición, en particular a los del Partido Colorado y Cabildo Abierto, que anunciaron días atrás que no votarían el mecanismo original.