Coalición sigue sin acuerdo en fondos de asentamientos tras reunión con Lacalle, y FA acerca su propuesta

Aunque ante la prensa los senadores blancos se mostraron conformes y optimistas sobre la reunión mantenida con el presidente Luis Lacalle Pou, en la residencia de Suárez y Reyes, por lo bajo el comentario fue que tras el encuentro con el primer mandatario la coalición sigue “sin encontrarle la vuelta” a la financiación del fideicomiso para regularizar asentamientos.

Y la reunión había sido precisamente para eso. Sergio Botana, Jorge Gandini y Carlos Camy, los tres nacionalistas que están en contra del mecanismo ideado por el Poder Ejecutivo -que implica redireccionar recursos que hoy van al Instituto Nacional de Colonización por un estimado de US$ 30 millones anuales- fueron recibidos por el presidente, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y el subsecretario de Ganadería, Juan Ignacio Buffa.

Los jerarcas del Ejecutivo fundamentaron con argumentos técnicos la iniciativa presentada semanas atrás por Lacalle -y aprobada por la Cámara de Diputados en el marco de la Rendición de Cuentas-, que a su criterio no afecta la operatividad de Colonización, ya que aún cuenta con tierras para repartir entre los colonos durante un plazo significativo, informaron a El País participantes de la reunión.



“El presidente tiene una convicción muy firme en lo que se ha planteado hasta ahora y que se ha remitido al Parlamento, y nosotros estamos analizando esa situación”, resumió en rueda de prensa al término del encuentro el senador Camy, que segundos después reconoció que la coalición se encuentra por este motivo en “asamblea permanente”.



“Acá estamos hablando de un tema puntual, de una propuesta que tiene por objetivo los asentamientos y eso requiere de una fuente de financiamiento que al afectar la visión que se tiene de Colonización hace que estemos intercambiando distintas posibilidades, alternativas o soluciones”, dijo también.

Entre esas posibilidades está la presentada por Botana, adelantada públicamente y reiterada ayer al mediodía: apelar a recursos que hoy nutren el fondo COVID-19. “El presidente quedó en estudiarlo”, dijo el exintendente de Cerro Largo.



Las diferencias persisten, está claro, en los mecanismos y no el fondo -dar solución habitacional a los más de 200.000 uruguayos que viven en asentamientos-, como lo destacó el senador Gandini también a la salida de la reunión. “Estamos de acuerdo en el fondo: tenemos que encontrar una solución que aporte los recursos necesarios para hacer un fideicomiso que aborde la problemática de los asentamientos”, subrayó.

Lo cierto es que los canales de comunicación entre el Ejecutivo y los tres blancos en discordia quedaron abiertos desde entonces, y lo seguirán hasta que se llegue a una solución, que se espera caiga más pronto que tarde, porque hoy la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado comenzará a votar el proyecto de Rendición de Cuentas -al menos los artículos en los que hay acuerdo básico con la oposición-.



“Ojalá tuviéramos una respuesta definitiva para dar porque no tenemos muchas horas para encontrarla. Pero estamos trabajando. No nos vamos con las manos vacías”, concluyó Gandini.



"Dar una mano".

En paralelo, en el Frente Amplio terminan de definir su propia alternativa para ofrecer al oficialismo, con el ánimo de “dar una mano” en la trancada discusión interna de la coalición de gobierno -a la que debe agregarse la posición definida de Cabildo Abierto, que plantea recurrir a los Derechos Especiales de Giro del FMI.



“Estamos tratando de dar una mano porque nos preocupa la gente”, dijo a El País la senadora Lucía Topolansky. “Hemos estado buscando distintas partidas en el Presupuesto, y estamos redactando algo para ver si los convence”, agregó la dirigente del MPP.

El expresidente José Mujica ya había dicho a mediados de setiembre que estudiaba alternativas para financiar este fideicomiso.

Cables y militares en frontera

Pese a que ha sido el tema que más atención suscitó en los últimos días, la búsqueda de recursos para comenzar un proceso de regularización de los asentamientos no es el único tema en que no hay acuerdo en la coalición. El oficialismo todavía tiene asuntos que resolver o sobre los cuales afinar detalles en el último tramo de la discusión de la Rendición de Cuentas. Uno de ellos es la pretensión de Cabildo Abierto de habilitar a los cableoperadores a brindar también servicio de internet, una forma de compensar a un sector que se encuentra hundido económicamente y que no puede ofrecer banda ancha porque lo prohibe la actual ley de medios.



Tampoco hay total consenso en la disposición que plantea la eliminación de la obligación de la mezcla de biodiesel para el gasoil, que hoy es del 5%. Y, entre otros puntos, resta definir el aumento de los ingresos para el personal militar que trabaja en las fronteras, además de reasignaciones presupuestales de distintos rubros que aún están pendientes y que no han podido resolverse con anterioridad al comienzo de la votación del articulado.