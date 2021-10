Lacalle recibió a senadores por fideicomiso para asentamientos; se mantiene búsqueda de acuerdo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou recibió este lunes desde las 11.00 horas en la residencia de Suárez y Reyes a los senadores Jorge Gandini, Carlos Camy y Sergio Botana, para analizar la financiación del fideicomiso para asentamientos, que continúa sin encontrar un acuerdo en la cámara alta, en el marco del análisis de la Rendición de Cuentas.

El presidente se mantiene firme en su postura de que los fondos para el fideicomiso deben provenir del Instituto Nacional de Colonización, confirmó el senador Carlos Camy, al salir del encuentro, y agregó que están analizado esa situación y buscando alternativas.



“Estamos conversando, intercambiando opiniones”, dijo Camy y señaló que los tres días que vienen serán de trabajo sin pausa en la Comisión de Hacienda integrada con Presupuesto, donde este martes comienza la votación del articulado de la Rendición.



“Todos tenemos propuestas e ideas que hemos intercambiado”, afirmó Camy y aseguró que salen de la reunión con la posición que siempre tuvieron, que “es de muy buen diálogo”. “Estamos hablando de algo muy concreto, muy específico, vinculado a un objetivo con el que todos estamos de acuerdo”, acotó.



“Los senadores que estamos participando de este tema estamos en reunión permanente y nos vamos al Senado a estar hoy, mañana y pasado tratando este tema”, aseguro.

Por su parte, el senador Jorge Gandini, agregó que en la reunión hablaron de la complejidad del tema y del objetivo principal, que es erradicar los asentamientos. “Fue una muy buena reunión, en muy bien tono", de exploración de alternativas, resumió.



“Si hay diálogo siempre hay avance”, enfatizó Gandini, pero afirmó que “se mantiene pendiente una alternativa que dé solución a los dos aspectos que tiene el problema”. “Yo no diría que hay diferencias, porque estamos de acuerdo en el fondo. Tenemos que encontrar una solución que aporte los recursos necesarios para poder hacer un fideicomiso que aborde la problemática de los asentamientos”, sostuvo.



Gandini aseguró que están buscando soluciones y reconoció que no hay muchas horas para encontrarla, pero consideró que no se van de la reunión con las manos vacías.



“La alternativa pasa por tener los dineros para regularizar asentamientos o garantizar el fideicomiso y hacer un volumen de dinero importante para afrontar ese gran desafío sin afectar el principio fundamental que tiene Colonización. Con esas variables y con datos que no teníamos y que se pusieron sobre la mesa es que estamos trabajando alguna alternativa”, acotó.



Del encuentro participaron también la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, el subsecretario del Ministerio de Ganadería, Juan Ignacio Buffa, y el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado.