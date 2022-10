Fiscal Rosa tras dichos de Gandini: "No es correcto asignar intencionalidad política" a demoras

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Willian Rosa, presidente de la Asociación Magistrados Fiscales del Uruguay, respondió a la afirmación que hizo este fin de semana el senador nacionalista Jorge Gandini en diálogo con El País, quien aseguró que representa "a mucha gente" cuando dice "que hay causas que están muy demoradas, incluso algunas que vienen de la administración anterior". "Eso es un dato real. Lo que no es adecuado asignarle intencionalidad político-partidaria", dijo el fiscal en diálogo con El País.

"Es una media verdad que el interlocutor completa de la forma que le conviene para fundamentar su punto, porque genera suspicacias", agregó el fiscal.



Rosa detalló que "hay causas que están demoradas y otras que se tramitan con mucha más celeridad; algunas porque la Fiscalía no tiene recursos, lo mismo les pasa a otros organismos como la Policía. No es lo mismo resolver una rapiña que un entramado de crimen organizado", detalló Rosa.



Para el fiscal, hay una serie de explicaciones que pueden llevar a un caso a resolverse con mayor o menor rapidez, y eso no puede estar ligado a si "cae en gracia" o no el poder Ejecutivo de turno. "Y si se tiene evidencia (de intencionalidad política en la gestión de los fiscales), es necesario presentar la denuncia, pero no es adecuado presentar una generalización. No se puede partir de una media verdad", enfatizó el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales.

Rosa aseguró que su trato con Gandini ha sido siempre cordial, "muchas veces hay miradas críticas con fundamentaciones"; pero en esta oportunidad, "las aseveraciones de forma contundente se llevan el titular, que es lo que queda, y no le hace bien al sistema de Justicia".



El fiscal celebró que el sistema de Justicia no pueda ser permeado por "el Poder Ejecutivo o quienes obtienen representación en los parlamentos", porque que la Fiscalía sea un organismo independiente resulta en "un pilar del sistema republicano".

El origen de la discusión

En una reunión con jóvenes del Partido Nacional realizada en Mercedes (Soriano), la semana pasada, Gandini había puntualizado que "el fiscal no hizo una averiguación todavía" en el caso del narcotraficante Rocco Morabito. "¿Cómo nos metemos ahí? Está difícil. Ahora, cuando nos toca averiguarnos a nosotros van rapidísimo. Cuando tenemos dos problemas nosotros, los fiscales son de una velocidad increíble”, apuntó, en declaraciones consignadas por el medio local Agesor.



"Me da la impresión que ganamos el gobierno pero no ganamos el poder. El proceso de conquistar el poder es mucho más largo que el de conquistar el gobierno, y recién estamos acercándonos a conocer cómo se maneja, todavía tenemos muchas dificultades. Muchas de estas auditorías hay que hacerlas con funcionarios públicos, y dejaron instalado un sistema de funcionarios que está copado, con funcionarios de carrera que pertenecen a otras ideas. A veces está difícil gobernar”, aseguró el legislador.