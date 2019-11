Fenapes: si se aplican medidas educativas de la oposición "evidentemente va a haber conflicto"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Javier Iglesias, integrante del Consejo Ejecutivo de Fenapes (Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria), dijo a "Doble click" (Del Sol) que si se intentan aplicar las medidas en materia educativa que propone el Partido Nacional como proyecto de la coalición "evidentemente va a haber conflicto".

"Lo que puedo plantear es que, y sin importar quien gane la elección, si se intenta aplicar ese tipo de medidas que aparecen ahí evidentemente va a haber conflicto", remarcó.

"Tampoco puedo asegurar que si gana el Frente Amplio no haya movilización. Hemos demostrado en la práctica que no somos apéndice de ningún partido", valoró.



"Es un documento bastante escueto y que marca líneas muy generales", sostuvo Iglesias y explicó: "No menciona los problemas reales y concretos que hay hoy en los liceos, no aparece mencionado el problema presupuestal, no dice cómo se va a resolver para poder reintegrar a los funcionarios, cargos, equipos que faltan en los liceos, que muchas veces los problemas que trascienden tienen que ver con la falta de esos equipos y que no están constituidos. Plantea la construcción y extensión de liceos de una forma general, habla de zonas vulnerables y habría que ver bien qué es".

Además recalcó que entre las propuestas de la oposición "aparece la idea de extender la experiencia del liceo militar, a lo cual nosotros como sindicato de profesores estamos en contra".

"Lo otro que aparece es como una reorganización de la tarea pedagógica, de la tarea docente, en un sentido más represivo. Por ejemplo, aparece la necesidad de rediscutir la libertad de cátedra. Algo que asombra realmente", añadió.

"Las ATD (Asamblea Técnico Docente), que es un organismo que no es sindical y representa al 100% de los docentes, tiene ríos de tinta escritos de por qué este modelo es absolutamente inadecuado", finalizó.