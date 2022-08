Familiares de desaparecidos denuncian "repartija de cargos" en la Inddhh

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos (Famidesa) denunciaron este lunes de mañana que la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) está "en riesgo" y que existe una "repartija de cargos" a nivel político. Estos cuestionamientos surgen en pleno proceso de discusión sobre los cinco nombres que renovarán la conducción del organismo.

Elena Zaffaroni, integrante del colectivo, sostuvo en conferencia de prensa en las afueras del Palacio Legislativo que la "autonomía que sustenta la autoridad moral de sus observaciones y resoluciones" de la Inddhh "hoy está en riesgo". Aseguró que Famidesa iniciará "acciones legales" por este motivo.



"La institución hace tiempo que viene recibiendo fuertes ataques, en particular a través de declaraciones de referentes de distintos partidos políticos", remarcó Zaffaroni en su lectura, consignada por el periodista Leonardo Sarro.



"Se dijo que no se necesitaba una Institución de Derechos Humanos, como se dijo que hay que cambiar la ley porque se metía en temas que no se correspondían", lanzó.



"Vamos a ejercer nuestros derechos, vamos a defender a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo", añadió.



Zaffaroni aseguró que "se insistió con definir la elección del nuevo consejo directivo como un reparto de cargos entre Gobierno y oposición; con lujo de detalles señalando incluso cómo sería el reparto dentro de la coalición de Gobierno".



"Es solo esperar un rato hasta que se reúna la Asamblea General para saber si fueron solo palabras", dijo en referencia a que este lunes está previsto analizar la votación, en la que los seleccionados deberán contar con dos tercios de los votos.



Es decir, se deberá contar con el respaldo de la coalición de Gobierno y de la oposición frenteamplista para obtener la aprobación parlamentaria. Ante la falta de posibles acuerdos está previsto que se convoque a la Asamblea General para la segunda semana de agosto, informó El País el viernes pasado.



"La repartija de cargos como botín político es una agresión enorme. Lesiona la autonomía de la institución, es desnaturalizarla, quitarle una parte esencial, tan grave como quitarle la función de controlar al Estado", enfatizó Zaffaroni.