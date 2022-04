Falero contra IMM por aumento del boleto: "El gasoil no ha cambiado para el transporte colectivo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Transporte, José Luis Falero, fue consultado este miércoles en rueda de prensa por el precio de los combustibles y las quejas de la Intergremial de Transporte de Cargas por el aumento y en ese marco cargó contra la Intendencia de Montevideo por la justificación del aumento del boleto que se realizó en los últimos días.

"El transporte de cargas no es tarifado, si hay incremento de costo hay incremento de flete, no hay otra razón, pero es distinto en el transporte colectivo", dijo Falero. "Discrepamos con lo que se ha mencionado por parte de la Intendencia de que (el aumento del boleto) es como consecuencia del gasoil, el gasoil no ha cambiado para el transporte colectivo, es el mismo", enfatizó.



"En transporte colectivo de pasajeros no ha cambiado el valor del gasoil para las empresas", remarcó Falero y añadió: "Lo mantiene y subsidia el Estado con el fideicomiso que está vigente".

Los dichos del ministro se dan luego de que la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, dijera a fin de marzo que se estudiaba incrementar el precio del boleto ante la eventual suba de los combustibles que estaba por definir el gobierno.



Antes, incluso, la intendenta había asegurado que para poder mantener el precio del boleto, tenía que haber un “fuerte apoyo en los subsidios por parte del gobierno nacional”.