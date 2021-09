Cosse presentó nuevas líneas de ómnibus y explicó qué tiene que pasar para que no suba el boleto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Intendencia de Montevideo anunció este martes la fase 2 del plan ABC de movilidad, que instrumenta cambios en varias líneas de ómnibus, crea otras y suma frecuencias en zonas de la ciudad en las que actualmente hay escasa o nula disponibilidad.

Además, en rueda de prensa posterior, la intendenta, Carolina Cosse, fue consultada sobre si habrá aumento en el precio del boleto y respondió: “Estamos monitoreando el tema permanentemente. Confiamos en que el gobierno también lo esté haciendo, y ojalá podamos trabajar en que se refuercen los subsidios para no aumentar el boleto. En épocas de crisis no es algo que parezca saludable hacer”.

"Nos preocupa la suba de los combustibles en la magnitud que se viene dando. Entendemos que para poder no modificar el precio del boleto tiene que haber un fuerte apoyo en los subsidios por parte del gobierno nacional", agregó.



Asimismo recordó que el precio del boleto está ligado al fideicomiso del gasoil, que “se alimentaba de un porcentaje del precio del gasoil y desde hace unos meses por un decreto del Poder Ejecutivo eso quedó fijado en una cifra fija”. “El argumento es que había un superávit dentro del fideicomiso de algunos millones de pesos, y es verdad. Lo que sucede que si uno mantiene esa cifra fija con una situación de una demanda (de boletos) que no se pone a tiro, ese superávit se va gastando, y pensamos que en unos meses se va a terminar”, acotó la intendenta.



“Si la demanda no llega al 100%, que todo parece indicar que no está llegando, y el combustible aumenta, y el subsidio del gasoil está fijo. Aumenta la demanda y no aumenta el apoyo… algo hay que hacer", enfatizó.

EN DETALLE Cambios y creación de líneas de ómnibus

Barrios El Transatlántico y Villa Camila - líneas L32 y L33

- Los línea L31 contarán a partir del 13 de setiembre con dos líneas locales -L32 y L33- operadas por la empresa Ucot. La frecuencia será de un coche cada 40 minutos cada una, logrando entre dos y tres frecuencias por hora en la zona. Hasta el momento por allí circula únicamente la línea 110 con destino a Puntas de Macadam.

Puntas de Manga, barrio 21 de enero - Línea L31

- En tanto Puntas de Manga (calle Berges), con una población que asciende a 2.000 personas, contaba con un coche cada hora de la línea L31. Este será retirado y en su lugar ingresará la línea L32 por la calle Benito Berges, en ambos sentidos, mejorando así la frecuencia y conectividad con el eje de la avenida Belloni y posibilitando la realización de trasbordos con varias líneas de transporte.



A su vez, como las líneas L32 y L33 llegarán hasta Carlos A. López y darán la vuelta, permitirá acercar a las y los usuarios hacia la avenida Belloni donde podrán realizar combinación con las líneas: 110, 149, 169, 192, 300 y 505.



- La línea L31 de la empresa Ucot modificará su actual recorrido con origen en terminal de Instrucciones y Mendoza, ingresando al barrio 21 de enero por camino La Abeja y circulando por la calle Carlos Linneo (en ambos sentidos), retornando por la calle Antares y conectando con la avenida Belloni.



Como la línea circulará en ambos sentidos, los usuarios podrán trasladarse tanto hacia avenida Belloni como hacia avenida Mendoza.

Barrio Tres Ombúes - Línea 524 y línea L38

- En el barrio Tres Ombúes, donde viven 12.000 personas y que sólo tiene el servicio de transporte de la línea 524 operada por la empresa Come, a partir del 13 de setiembre se modificará el recorrido actual de la línea por Ciudad Vieja, teniendo su destino y descanso en plaza España.



Se reducirá la distancia del recorrido y de esa forma se logrará mejorar la frecuencia, mientras que en la intersección de Uruguay y Florida se podrá hacer trasbordo con otras líneas hacia Ciudad Vieja.



Además, para conectar Tres Ombúes con el Cerro se creará la nueva línea L38, que circulará por el mismo recorrido de la actual línea 524 pero llegando a la avenida Carlos María Ramírez tomará con dirección a la terminal del Cerro. A su vez, desde la terminal Cerro podrá conectarse con una importante cantidad de barrios del oeste del departamento.



La línea L38 tendrá una frecuencia de un servicio cada 35 minutos.

Barrios Zitarrosa, Parque Guaraní y calle Cochabamba - Línea L41

- En barrios Zitarrosa, Parque Guaraní y calle Cochabamba que actualmente no tienen servicio de transporte o con servicio a varias cuadras de distancia, se realizará una modificación en el recorrido de la línea L41 de la empresa Cutcsa, que en la actualidad es casi idéntico al de la línea 115. Tendrá una frecuencia de dos coches por hora.



Luego dirigirá su recorrido hacia el barrio Zitarrosa y parque Guaraní donde existen varias cooperativas de vivienda, recorriendo estos barrios y dirigiéndose luego hacia el Intercambiador Belloni. Actualmente no hay líneas que circulen por allí.

Barrios Paurú, calles Campamentos Orientales y La Higuerita - Línea L39

- En los barrios Paurú, calles Campamentos Orientales y La Higuerita se creará la línea local L39 de la empresa Cutcsa, con el fin de conectar el barrio Paurú y Campamentos Orientales -zonas donde no hay actualmente servicio de transporte- con la avenida Luis Batlle Berres, Terminal Paso de la Arena y la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM).



La nueva línea tendrá un servicio regular cada hora con destino "Terminal Paso de la Arena". A su vez pasará por la UAM y tomará camino de La Higuerita, ya que hasta allí solo llegaba la L34 con solo cinco servicios por día.

Barrio Casavalle - Línea 405

- En barrio Casavalle, a partir del 13 de setiembre se modificará el recorrido de la línea 405 de la empresa Coetc, circulando por Leandro Gómez donde actualmente no circula ninguna línea. Con los cambios los coches con destino a Casavalle modificarán su recorrido, circulando por San Martín, Leandro Gómez y Martirené a su destino.

Barrio 18 de julio - Casabó y Las Torres - Líneas 124, L23 y L7

- En barrio 18 de julio - Casabó, se incorporarán los servicios de la línea 124 SD (semi directa), modificando su recorrido con el fin de aumentar la conectividad en la calle Burdeos. Tendrá una frecuencia cada media hora, en la mañana y en la tarde.



- Por otra parte la línea L23 -ya existente- volverá a circular los sábados y domingos, como lo hacía hasta marzo del año 2020.



- En barrio Las Torres, en la fase 1 del plan la línea L7 ingresó en ambos sentidos al barrio Maracaná. En esta nueva fase se incorpora el ingreso al barrio Las Torres en ambos sentidos, a partir del 13 de setiembre.

Servicio especial para la UAM

Se creará una línea especial con destino a la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM). Funcionará los días sábados de 9.30 a 15.30 horas y tendrá una frecuencia cada 50 minutos. Este servicio realizará el recorrido: Ricaldoni, Centenario, bulevar Artigas, José Pedro Varela, Millán, Ruta 5 y camino Pérez.