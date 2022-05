FA reunió bancadas para trabajar en "plan político de alternativa a este modelo, que ha fracasado"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las bancadas de senadores y diputados del Frente Amplio (FA) se reunieron esta mañana con el presidente del partido, Fernando Pereira, y la vicepresidenta, Verónica Piñeiro, en su sede central. Luego del encuentro, el presidente del FA, Fernando Pereira, dijo que el objetivo de la fuerza de izquierda es “tener un plan político para que la ciudadanía tenga una alternativa a este modelo que ha fracasado”.

En su resumen de la reunión, en conferencia de prensa, Pereira recalcó que considera que el gobierno fracasó y enumeró diversos puntos que sustentan su argumento. Entre ellos, la falta de medicamentos, la carestía, el aumento de la pobreza infantil, la rebaja de salarios, entre otros.



“No puede ser una noticia que hay 4.200 refugios para personas en situación de calle, (la noticia) es que aumentó la cantidad de gente en situación de calle, incluyendo niños, ese es el dato duro”, manifestó Pereira entre sus críticas, y añadió que “abrir espacios es positivo, pero para la gente que está en situación de calle es horrible”.



"Cuando se dice que faltan medicamentos en los hospitales es porque van a buscar insulina y no encuentran. Cuando decimos que hay carestía es porque la gente va y encuentra los precios extremadamente caros. Cuando decimos que no habrá aumentos salariales es porque la inflación está por encima de lo que previó el gobierno", apuntó.



Por otra parte, el presidente del FA dijo que en los próximos días mantendrán unas 48 reuniones con distintas organizaciones sociales.



La grieta

“Él está entre el sector de los más poderosos, y le pide a los más débiles que no hagan conflicto”, dijo Pereira en respuesta a los dichos del senador nacionalista Sebastián Da Silva, que lo acusó ayer de cavar una grieta política.



“¿Cuál es la grieta de decir que hay sectores poderosos que tuvieron grandes rentabilidades durante la crisis de la pandemia?”, sostuvo Pereira y mencionó al sector ganadero, frigorífico y agroindustrial.

“No es el problema conmigo, el problema no es personal. No me conoce, habla de una persona que la vio una vez en un pasillo de un canal de televisión, y habla como si me conociera”, sentenció.



“Los modelos neoliberales fracasan porque no ponen al ser humano en el centro de la preocupación de las políticas, sino (que) creen que el crecimiento lo va a resolver todo. Y lo que resuelve son a los más poderosos, incluyendo al senador Da Silva”, afirmó.