FA ingresó pedido de remoción del diputado colorado Estévez y realizará denuncia penal

El Frente Amplio analizó este martes lo ocurrido con el diputado salteño Omar Estévez y en un comunicado informó que presentó “ante la Cámara de Representantes la solicitud remoción" y que "promoverá una denuncia Penal ante la Fiscalía Letrada Departamental de Salto" por lo que considera conjunción del interés público con el privado.

"La solicitud de remoción se relaciona con el incumplimiento de normas sanitarias que presentan una extrema gravedad de conductas y comportamientos suyas como empleador, que ponen en riesgo la salud y la vida de sus trabajadores, el incumplimiento de los protocolos de prevención dispuestos y de las medidas sanitarias de aislamiento que han dictado las autoridades sanitarias nacionales y departamentales para atender la situación de emergencia sanitaria decretada en marzo de 2020", dice el comunicado del Frente Amplio.

Además, aclara: "La solicitud de remoción del legislador también se basa en una posible violación del artículo 161 del Código Penal, referente a la conjunción de intereses públicos y privados y en el incumplimiento de los

artículos 77 y 104 literal M del reglamento de la Cámara de Representantes sobre las obligaciones de los Representantes Nacionales, los cuales expresan que: 'Todos los diputados incluso el Presidente, tienen el derecho y la obligación de votar estando presentes, salvo que se tratare de su interés individual, pues en tal caso les está vedado votar y tomar parte en la discusión' y que 'todo representante está obligado a declarar ante la Cámara o la Comisión que integre, toda vinculación personal o de

intereses que lo ligue a cualquier gestión, asunto o proyecto de carácter general que se considere' respectivamente".

En conferencia de prensa, la diputada Cecilia Bottino destacó que Estévez promovió en cámara un proyecto de fondo citrícola cuando él mismo tiene una empresa de ese sector” y que se hará una denuncia penal en su contra por conjunción de interés público y privado.

Por su parte, la diputada Ana Olivera, recalcó que las decisiones de pedido de remoción y denuncia fueron tomadas por toda la bancada del Frente Amplio, “dada la gravedad del tema”.



"Esto no es un juicio sumario", dijo Olivera, y señaló que se desencadena un mecanismo que da una serie de garantías al legislador.



En tanto, el diputado Carlos Varela apuntó que no están actuando como forma de revancha. “Para nosotros las explicaciones que ha dado no han aclarado la situación”, dijo.



En los últimos días, Estévez se vio envuelto en una polémica tras un audio en el que decía que varios empleados concurrieron a trabajar aún cursando el coronavirus.