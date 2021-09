FA convocará a comisión de seguimiento carcelario por caso de preso desnutrido y maltratado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La bancada del Frente Amplio convocará de "forma urgente" a la Comisión de Seguimiento del Sistema Carcelario de la Cámara. La decisión llegó después de que se conoció que un hombre de 28 años fue extorsionado, abusado y maltratado por parte de otros reclusos, y estaba con un cuadro de desnutrición en el ex Comcar.

El senador frenteamplista Charles Carrera criticó este lunes en rueda de prensa al ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Entiende que el jerarca "no está dando el talante necesario para enfrentar una problemática real que tiene el país".



Además, indicó: "Es un ministro político. Cuando se lo nombró pensé que estaba más preparado para atender este desafío porque estuvo vinculado a los temas de seguridad".



Por otra parte, recordó que hasta este lunes hubo 26 homicidios en establecimientos carcelarios. "Es una situación preocupante. A nosotros nos duele. Hay que atender toda la problemática, y acá no se está haciendo", añadió.



El ministro anunció este lunes el relevo del encargado del módulo 10 y 11 del ex Comcar. “Venimos a hacernos cargo, es una situación que duele y no importa si sucedió anteriormente”, dijo. “Nos da vergüenza que en nuestro país pueda suceder un caso como el que sufrió el señor; es altamente preocupante”, agregó.