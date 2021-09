Interior relevó a encargado de dos módulos del exComcar; "venimos a hacernos cargo", dijo Heber

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, anunció este lunes el relevo del encargado de los módulos 10 y 11 del exComcar, tras la detección de un hombre de 28 años con un cuadro de desnutrición, que fue extorsionado, abusado y maltratado por parte de otros reclusos. “Venimos a hacernos cargo”, dijo el jerarca en conferencia de prensa.

“En estos momentos queremos comunicar que es de nuestro asombro lo que ha sucedido en estos días. La grave preocupación de este ministerio, del director nacional del INR (Instituto Nacional de Rehabilitación) y del director del centro carcelario de esta situación que se dio con el preso que, lamentablemente, es de pública notoriedad lo que sufrió producto de una instancia de extorsión y secuestro”, comenzó diciendo el ministro.



“Venimos a hacernos cargo es una situación que duele y no importa si sucedió anteriormente”, dijo. “Nos da vergüenza que en nuestro país pueda suceder un caso como el que sufrió el señor; es altamente preocupante”, agregó.

El ministro dijo que han tenido reuniones “para tomar decisiones”, entre las que aparece el relevo del encargado del módulo 10 y 11. Además, Heber dijo que en el sistema carcelario “hay grandes logros”, pero que esto es un “horror”.



En cambio sostuvo que “no se puede generalizar” y decir “que todo es malo”. “Hay situaciones donde el trabajo es realmente de reconocimiento y apoyo pero hay otras situaciones donde los medios que tienen no son suficientes”, dijo.



"Con el personal que tenemos la rehabilitación es casi imposible", enfatizó.



Situación interna

En los módulos 3, 4, 10 y 11, hoy habitan 2800 de 4000 presos, dijo Heber. En ese sentido, al ser consultado sobre por qué se decidió enviar al preso en cuestión al módulo 11, el ministro explicó que “en primera instancia” no fue a ese, sino que había ido al 3. Sin embargo, los “problemas de convivencia” que tuvo “con otros presos”, hicieron que solicitara el traslado.



Al ser consultado sobre cómo había sido descubierta la situación, Heber respondió que “el preso no quería hacer denuncia, producto del miedo”, pero agregó que “se le dio todas las garantías por partes de asesor y director”. Además explicó que estuvo reunido con él y afirmó que “quiere colaborar” para construir un sistema carcelario digno, humano.



“Está dispuesto a colaborar con la SCJ, el Parlamento y nosotros mismos para que esto no vuelva a suceder”, dijo el ministro.



Según dijo Heber, dentro de los compañeros que compartían celda había un preso que no participó del “secuestro”, mientras que “los otros tres están separados y custodiados en el centro de ingreso, a la espera del interrogatorio de la fiscal de esta salvajada”.

“Un solo policía no puede con seis presos; necesitamos más personal y médicos. Porque el policía no está preparado para determinar si el preso está en buen estado de salud. Hay otros presos que están en mal estado, pero no se debe a extorsión”, agregó el jerarca.



Actualmente el recluso atacado está internado en el Hospital Maciel y “siendo asistido con la responsabilidad que el Estado tiene”. Heber además detalló que aun no conocen las fechas del “calvario” que vivió el recluso, pero estiman que duró entre 40 y 60 días.



Por último, al ser consultado sobre cómo no se había visto en ese tiempo lo que el preso estaba sufriendo, Heber explicó: “La situación es que la visita de rejas es controlar que las rejas estén bien y hacer el conteo. Se hace por mirilla porque no hay personal para abrir, por eso una medida es dotar a (Jorge) Camargo (director del ex Comcar) con personal necesario”.