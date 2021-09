Interior "revisará los controles" que se hacen a presos tras hallar a hombre "desnutrido" y "maltratado" durante días

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio del Interior informó ayer que inició una investigación interna dentro del Comcar, realizó la denuncia ante la Fiscalía de Flagrancia de 2° turno y revisará los controles internos del centro penitenciario tras detectar a un hombre de 28 años con un cuadro de desnutrición tras haber sido extorsionado, abusado y maltratado por parte de otros reclusos.

El periodista Gabriel Pereyra dio cuenta ayer sábado en su cuenta de Twitter que el hombre -que estaba preso "por rapiña hace 4 meses" y era primario- había sido "secuestrado" por "cinco presos". También informó que ahora fue trasladado al módulo 9.

Posteriormente, Interior publicó un comunicado en el que señala que "el jueves 16 sobre las 14, y en momentos en que las personas privadas de libertad que finalizaban la visita retornaban a sus respectivos sectores en el módulo 11, un funcionario penitenciario tomó conocimiento acerca del estado sanitario de un interno de 28 años, por lo que lo llevó hasta el sector de Enfermería. Una vez allí, el médico de guardia lo atiende, quedando en observación por un cuadro de desnutrición". "De las primeras averiguaciones se pudo saber que esa persona habría sido extorsionada y maltratada por parte de uno o más compañeros de celda durante varios días", agregó.

Si bien el Ministerio del Interior no aclaró cuántos días estuvo en dicha situación, el comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, informó a Telemundo que fue por un plazo de "unos 60 días".

Petit detalló que el jueves fue "informado por la dirección del Comcar que habían detectado una situación de abuso, de secuestro en una celda, de un interno que durante unos 60 días había estado sido sometido a todo tipo de malos tratos, de delitos".

El comisionado parlamentario dijo que estuvo el viernes en contacto con el hombre, que "estaba muy traumatizado" con un "estado de salud delicado". Petit dijo que se cometieron "varios delitos" y detalló el "secuestro", "abuso sexual", "extorsión", "violencia privada", entre otros.

El Instituto Nacional de Rehabilitación reconoció en el comunicado que "la situación de esta persona se desconocía a pesar de que semanalmente los policías recorren el módulo revisando el estado de las rejas" y que "se pudo conocer cuando estuvo en otra celda con otros internos y que inmediatamente se conoció se dio cuenta a las autoridades".

En ese sentido, se dispuso una investigación interna, se realizó la denuncia ante la Fiscalía -a la que posteriormente se sumó otra del comisionado Petit- y se dispuso un relevamiento de los 750 internos alojados en el Módulo 11 constatando allí "que siete privados de libertad sufren un cuadro de bajo peso, en la mayoría de los casos asociados al consumo problemático de drogas".

El comunicado concluye que el Ministerio del Interior "revisará lo controles que se realizan entre las personas privadas de libertad con el objetivo de evitar que estas situaciones vuelvan a suceder y reafirma su compromiso de buscar un camino de rehabilitación y oportunidades para las personas privadas de libertad".

Petit dijo que en distintos informes ha señalado que existen "fallas estructurales catastróficas, esto es, no pequeños problemas sino grandes catástrofes, que ocurren y que muchas veces no se ven o llegan a estos extremos". Afirmó que "no se puede achacar esto a este gobierno, no se puede achacar al gobierno anterior ni al tras anterior, es un problema nacional, que tiene el país y por tanto al mirar hacia adelante tenemos que ver la gravedad que tiene este agujero del país que golpea no solamente a los que están privados de libertad, sino a sus familias y va a golpear a las personas que después se van a relacionar con quienes salen liberados".