"Alguna cabeza tiene que rodar", dijo Da Silva tras encontrar preso desnutrido y maltratado

El senador nacionalista Sebastián Da Silva se refirió este lunes a la detección de un hombre de 28 años con un cuadro de desnutrición en el Comcar, tras haber sido extorsionado, abusado y maltratado por parte de otros reclusos y dijo: “Acá alguna cabeza tiene que rodar. Nosotros no llegamos al gobierno para hacer la de (Eduardo) Bonomi”.

“Esto no tiene excusas. Hay responsables, responsables de turno, responsables del Comcar. Yo estoy esperando, le tengo mucha fe a la dirigencia del ministro (Luis Alberto) Heber", dijo el senador en el programa Desayunos Informales (Canal 12). "Es algo que es espantoso", agregó.



Asimismo, el legislador se refirió al "sistema carcelario uruguayo" y dijo que "no rehabilita" y que "no resiste análisis". "Dos por tres tenemos informes de cosas bravas que aparecen en la cárcel y a nadie le sorprende", sostuvo, y luegó agregó: “son de los temas que probablemente pasen más cosas en silencio”.

“Esto es un horror, esto habla mucho de un mando paralelo en la cárcel”, dijo y explicó: “si tenés dos meses a un primario secuestrado propinándole cualquier tipo de vejámenes, es porque hay un mando paralelo. Hay policías implicados. Y nosotros vamos a tomar las medidas que correspondan. Este no es el Frente Amplio, este no es el gobierno de Bonomi, este es un gobierno serio”.



El Ministerio del Interior publicó el sábado un comunicado en el que señalaba que "el jueves 16 sobre las 14, y en momentos en que las personas privadas de libertad que finalizaban la visita retornaban a sus respectivos sectores en el módulo 11, un funcionario penitenciario tomó conocimiento acerca del estado sanitario de un interno de 28 años, por lo que lo llevó hasta el sector de Enfermería. Una vez allí, el médico de guardia lo atiende, quedando en observación por un cuadro de desnutrición".

"De las primeras averiguaciones se pudo saber que esa persona habría sido extorsionada y maltratada por parte de uno o más compañeros de celda durante varios días", agregó.



Si bien el Ministerio del Interior no aclaró cuántos días estuvo en dicha situación, el comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, informó a Telemundo que fue por un plazo de "unos 60 días".

A su vez, el Instituto Nacional de Rehabilitación reconoció en el comunicado que "la situación de esta persona se desconocía a pesar de que semanalmente los policías recorren el módulo revisando el estado de las rejas" y que "se pudo conocer cuando estuvo en otra celda con otros internos y que inmediatamente se conoció se dio cuenta a las autoridades".



En ese sentido, se dispuso una investigación interna, se realizó la denuncia ante la Fiscalía -a la que posteriormente se sumó otra del comisionado Petit- y se dispuso un relevamiento de los 750 internos alojados en el Módulo 11 constatando allí "que siete privados de libertad sufren un cuadro de bajo peso, en la mayoría de los casos asociados al consumo problemático de drogas".