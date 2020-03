FA busca sacar rédito de diferencias en la coalición por la suba de tarifas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Guido Manini Ríos le marcó la cancha al gobierno de Luis Lacalle Pou al pedir dar marcha atrás con la suba de tarifas, en el contexto de la incertidumbre económica generada por el coronavirus. En el Frente Amplio entienden que el líder de Cabildo Abierto se sumó a una de sus reivindicaciones para suavizar los impactos económicos de la crisis sanitaria.

La reacción de Manini Ríos puede ser vista como el primer cortocircuito a la interna de la coalición que conformó Lacalle Pou para llegar al gobierno. En un video publicado en su cuenta de Twitter, plantea la postergación de los aumentos de las tarifas públicas “hasta que la situación se normalice”.



Manini se mostró preocupado por el impacto económico del coronavirus y aseguró que este no es el momento de “pasar cuentas por lo que hizo o dejó de hacer la administración pasada” para prepararse para la crisis sanitaria instalada.

Antes, se había expresado en los mismos términos el senador nacionalista Juan Sartori, quien pidió evaluar “como en otros países” medidas para mitigar el impacto y concretamente bajar tarifas e impuestos públicos.

El planteo de Manini no pasó inadvertido ayer en el resto de los partidos de la coalición. El que salió al cruce fue el diputado colorado Ope Pasquet vía Twitter, quien cuestionó públicamente a Manini por su planteo. “¿Cuál es el criterio para el funcionamiento de la coalición de gobierno? Se acepta que quienes la integran formulen públicamente sus reclamos al Poder Ejecutivo, en lugar de plantearlos en el gabinete ministerial? No me parece lo mejor para la indispensable cohesión del gobierno”, aseguró el legislador colorado dejando al descubierto su descontento.

Los roces dentro de la coalición de gobierno son usados por el Frente Amplio, para hacer valer su posición de suspender las medidas de aumento de las tarifas públicas.



En una declaración, la bancada del Frente Amplio pidió convocar de forma “urgente” un ámbito de trabajo conformado por todos los partidos políticos, organizaciones sociales y la academia a efectos de construir “un gran acuerdo nacional”, que establezca una hoja de ruta, para atender la situación sanitaria, económica y social derivada de la pandemia.



Y plantean varias medidas concretas: suspender el aumento de las tarifas, dejar de lado la reducción del beneficio de IVA para pagos con tarjetas, ampliar las asignaciones familiares, aumentar temporalmente las prestaciones a los beneficiarios de los programas del Mides, suspender cortes de servicios que se pudieren producir por atraso en pago de UTE, OSE y Antel, así como los desalojos.



También se reclama ampliar seguros de paro y crear un fondo de garantía para préstamos a pequeñas y medianas empresas, implementar medidas de apoyo a la producción familiar y diferir vencimientos de los impuestos a la seguridad social para pequeñas empresas.

Consultado por El País, el secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, dijo que sería un error no dar marcha atrás con la suba de tarifas o tomar cualquier tipo de medida que siga presionando a la población. “Las medidas que se tomen deben ser anticíclicas, por tanto es una falla mantenerse en forma testaruda con el aumento de las tarifas públicas”, señaló. En cuanto a las diferencias a la interna del gobierno, indicó que las contradicciones no son nuevas y afloran en momentos de tensión como los que se viven.



El senador del MPP, Charles Carrera, dijo a El País que la declaración de Manini “es importante por ser parte del gobierno” y está en línea con lo planteado por el Secretariado del Frente Amplio de dejar sin efecto la suba de tarifas.