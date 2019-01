El exdiputado Gonzalo Mujica dio positivo en un control de alcoholemia en La Paloma

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El exdiputado Gonzalo Mujica fue detenido en un control de rutina en la madrugada de este sábado en La Paloma (Rocha). La espirometría fue positiva, informó Subrayado y confirmó El País, y reflejó que tenía 0,41 gramos de alcohol por litro de sangre.



En Uruguay la tolerancia es cero para los conductores. Previo a esta modificación en 2015, quienes manejaban podían tener hasta 0,3 gramos de alcohol por litro de sangre.

Andrea Amorin, directora de Tránsito de la Intendencia de Rocha, indicó a El País que el control a Mujica fue en el marco de un “procedimiento de rutina” que se realiza todas las noches en los principales balnearios del departamento.



Además, agregó que el exdiputado tendrá la licencia de conducir suspendida por seis meses y deberá abonar una multa de 15 unidades reajustables.



Mujica fue electo representante por el Frente Amplio (FA), pero el año pasado renunció a su banca e ingresó a las filas del Partido Nacional (PN). De hecho, Mujica estaba en el balneario rochense para participar del encuentro anual que realiza en ese lugar el sector Todos, liderado por el senador y precandidato a la presidencia Luis Lacalle Pou, que se lleva adelante este sábado.



En declaraciones a Subrayado, Mujica admitió que había bebido en una cena antes del control.



“Yo había cenado con unos amigos cerca de las 23 horas del viernes y había tomado vino. Cuando me fui para el hotel me paran, como a varios, en un control de rutina, y yo mismo les dije que había tomado vino en la cena. La verdad, me había olvidado”, contó.

Mujica dijo que la sanción “es lo que corresponde” y añadió que se trató de un “descuido” suyo. Según relató, se le retiró la libreta de conducir, dejó su vehículo en el lugar y volvió caminando hasta el hotel.

El de Mujica no es el primer caso de este tipo en los últimos días. La semana pasada otros dos políticos –el senador Daniel Bianchi y el edil de Maldonado Darwin Correa- dieron positivo en controles de alcoholemia. Por este motivo, Bianchi fue expulsado del Partido de la Gente, mientras que el PN analiza la situación de Correa.