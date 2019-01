Borrachos, dos políticos son fuertemente sancionados

En decisiones fulminantes, los políticos Daniel Bianchi (Partido de la Gente) y Darwin Correa (Partido Nacional) que protagonizaron accidentes de tránsito en las últimas horas conduciendo en estado de ebriedad, recibieron sanciones de sus partidos: Bianchi fue expulsado del partido que lidera Edgardo Novick y Correa fue puesto a disposición de la Comisión de Ética nacionalista, que decidirá su suerte.

La dirección del partido de Novick decidió expulsar de sus filas al senador Bianchi, en decisión tomada por la junta directiva pocas horas después del incidente en el que chocó contra entre tres y cuatro vehículos, terminando con el suyo incendiado a raíz de la colisión múltiple.

A menos que decida renunciar, Bianchi conservará su banca en el Senado porque el partido no tiene potestades para pedirle que se aleje del Parlamento. Bianchi fue electo en 2015 como diputado por Colonia en representación del Partido Colorado, pero cuando se fundó el partido de la Gente se pasó a sus filas llevándose la banca en el Senado que asumiera días antes de cambiarse de partido tras el fallecimiento de la senadora colorada Martha Montaner, en 2016.

En el caso del edil herrerista Correa, por Maldonado, el líder de su sector y precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou le soltó la mano. Ayer comentó que "no defiendo a quienes violentan las leyes. Es más, en los casos que involucran a mi partido, los considero doblemente responsables, faltando al deber de servidor público".

Y subrayó que desea que "les caiga todo el peso de la ley como a cualquier uruguayo".

La presidenta del directorio nacionalista Beatriz Argimón dijo a El País que habló con Correa y le pidió un informe sobre el accidente con todos los detalles del episodio.

Además, adelantó que la mesa del directorio estudiará la situación y pasará el caso a la Comisión de Ética donde el edil será convocado para dar su testimonio.

Bianchi.

El legislador del partido de la Gente debió ser internado en observación en el sanatorio Cantegril tras el accidente, y quedó emplazado por la Justicia. Deberá responder si se hace cargo de los daños.

El accidente comenzó en las intersecciones de las calles 20 y 21 de la península, culminando luego de varias colisiones de autos en la 20 y 27 con el incendio de una camioneta. Intervino Bomberos y Policía que no constataron lesionados graves. La espirometría a Bianchi le dio positiva constatándose 1,3 gramos de alcohol por litro de sangre.

Correa.

En la madrugada del martes, Correa se fue de su trabajo en la casa de venta de hamburguesas donde trabaja en el balneario de Manantiales.

Luego de compartir una cena de hamburguesas con los directivos del fútbol local se dirigió a un pub del puerto puntaesteño donde también se encontraba el senador Bianchi. Nadie pudo asegurar si ambos estaban juntos o si bien se conocían.

Alrededor de las 6 de la mañana Correa se fue del boliche en su camioneta Isuzu matrícula B112835 de Maldonado. A la altura de la rambla Claudio WIlliman y la calle Abraham Lincoln, el curul perdió el dominio de la camioneta. El vehículo quedó ruedas para arriba.

La policía calificó de "maniobra imprudente" a la realizada por el edil. En el lugar fue atendido por el personal de una unidad de emergencia médica móvil cuyo facultativo le diagnostica "politraumatismos leves".

Luego de la revisación médica el personal actuante le acercó el espirómetro. El resultado fue de 1,18 gramos de alcohol en su torrente sanguíneo.

El auto se incendió al tratar de encenderlo

José Luis Gómez es de Soriano. Como todos los veranos pasa sus vacaciones en su apartamento de la esquina de las calles 27 y 20 de Punta del Este. "Me desperté con el olor de algo que se estaba quemando. Cuando salí a mirar era mi camioneta prendida fuego", explicó Gómez a El País. "El portero me explicó que el que conducía el auto que me chocó quiso prenderlo de nuevo porque el impacto había apagado el motor. Cuando lo fue a prender pasó algo que provocó el incendio", contó Gómez.