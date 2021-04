Excluyen alcohol de las compras de uruguayos en los free shops

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Salvo alcohol y cigarrillos, la idea es que todos los productos que se venden en un free shop puedan ser adquiridos por los uruguayos en un régimen similar al de las franquicias del exterior, que habilita hasta tres compras al año de US$ 200 cada una. Un proyecto de ley a estudio del Parlamento tiene el aval de todos los socios de la coalición.

La inclusión del régimen de free shop en el de franquicias fue redactada los diputados por Rivera Marne Osorio (Partido Colorado) y Nazmi Camargo (Cabildo Abierto) y se comenzará a tratar a partir de esta semana en el Parlamento. La iniciativa que se aplicaría por 90 días, prorrogables por igual período, dejará en manos del Ejecutivo el establecimiento de máximo de unidades que se pueden adquirir, de acuerdo al texto al que tuvo acceso El País.

A diferencia de lo que sucede con las mercaderías que se pueden traer del exterior mediante las franquicias, el proyecto establece, como excepción, la compra de artículos gravados por Imesi. En teoría cualquier uruguayo mayor de 18 años con cédula de identidad y tarjeta internacional podría adquirir de forma online los artículos de free shops.

La redacción se hizo de esta forma para que sea el gobierno el que establezca un listado positivo de los productos que se puedan comprar o negativo de los que no se permitan. “El Poder Ejecutivo puede excluir al que quiera, la ley lo habilita a definir lo que se va a vender”, subrayó Osorio.

El diputado dijo que el mayor interés es identificar los artículos perecederos cerca de su fecha de vencimiento. Por ejemplo, se habilitaría la venta para los chocolates o las galletitas importadas que tienen un período corto de validez por no tener conservantes.



Si bien quedaría en manos del Ejecutivo la decisión, el legislador explicó que “lo más probable” es que se vendan los productos perecederos, que están en los depósitos de los free shops. Osorio explicó que si no se comercializan a tiempo “no se pueden ni siquiera donar”.

“Para mí la prioridad es darle una herramienta al Ejecutivo que permita generar una ventana de comercialización para un sector cerrado. Dentro de esa posibilidad, los productos con mayor prioridad son los perecederos”, afirmó el diputado.

“Los free shops se quedaron con mercaderías que, al momento en que se decretó el cierre, ya estaban compradas o en tránsito, por lo que quedaron en los depósitos fiscales. Además, muchas de esas mercaderías son perecederas”, planteó en la misma línea el senador Tabaré Viera en la Comisión de Hacienda el pasado jueves 22.



En tanto, Osorio dijo que después de los productos perecederos estaría de acuerdo con habilitar la venta de bienes que no le signifiquen reparos a la Cámara de Comercio. Según dijo, el sistema de importación y distribución de cigarrillos y alcohol “es muy sólido en el país” y “no vale la pena incluirlo en una lista de productos por este mecanismo”. Por lo que serían excluidos de la venta.

De los tres artículos que tributan Imesi (alcohol, cigarrillos y perfumes), el único que podría llegar a considerarse para que uruguayos lo puedan comprar es el último. “No hay interés de que se venda tabaco o alcohol por esta vía”, insistió Osorio. En la misma línea, legisladores del Partido Nacional dijeron a El País que el gobierno no puede renunciar a la recaudación de Imesi en este contexto de mayor gasto producto de la pandemia.

Buscan acuerdo con los comerciantes locales

La decisión de cerrar los free shops como medida tendiente a evitar contagios de COVID-19 lleva más de un mes. El secretario de la Cámara de Free Shops, Carlos Loaiza, señaló a El País que el proyecto presentado por el diputado colorado Marne Osorio es “sensato” y se debe aplicar en diálogo con comerciantes locales.

Por su parte, el senador nacionalista Sergio Botana dijo a El País que acompaña la iniciativa y destacó que no se podrá vender bebidas alcohólicas. “Es una solución transitoria para que no se muera de hambre la gente en la frontera”, indicó. “Están en seguro de paro los empleados de los free shop. Pero además hay un montón de comercios que venden quesos, vinos y esa gente pobrecitos no están comiendo”, señaló. “Los locales están vacíos, es Kosovo”, dijo.