"Me destrozaron la vida", dijo Mario Bandera, excandidato condenado por violencia doméstica

El excandidato a intendente de Paysandú y exalcalde de Quebracho, el nacionalista Mario Bandera, dijo este lunes: "Yo no pegué a nadie ni hice nada", y aseguró que le "destrozaron la vida". Las declaraciones fueron en diálogo con 25siete y Radio Fénix, después de ser condenado por la Justicia por los delitos de violencia doméstica agravada y tenencia ilegal de armas.

"Es un mal entendido. Yo no pegué a nadie ni hice nada. Una vez en siete años de relación no da para... Esto es totalmente injusto", comentó Bandera, quién en reiteradas oportunidades durante la entrevista afirmó que no quería hablar sobre los hechos.

"Yo no soy así. Me destrozaron la vida particular, me destrozaron la vida profesional, la vida laboral y la vida política. El fondo de esto es todo eso", señaló, y afirmó que, "cuando uno está en política es una máquina de picar carne".

El fiscal del caso, Carlos Motta, dijo a El País la semana pasada que Bandera "reconoció los hechos, que tuvo un arrebato, que se excedió en las expresiones verbales que dijo, y que eso afectó a la víctima".



Este lunes, el excandidato a intendente consultado sobre si el hecho de que fuera un juicio abreviado implicaba admitir los hechos, respondió: "Yo no lo siento así".



Por otra parte, se le preguntó sobre qué pasará con su cargo en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), a lo que contestó que no lo sabe y que no depende de él.