Etiquetado: industriales aseguran que reformular alimentos llevará tres años

Adaptar los productos a los requerimientos nutricionales para que no sean señalados con un octógono que indique exceso de grasa, sodio o azúcar, exige todo un trabajo de ingenieros en alimentos y mucho tiempo. Entre tres y cuatro años sería un “plazo lógico”, aseguran los industriales.

Los cambios en el etiquetado dispuestos por el gobierno de Luis Lacalle Pou, que decidió volver a los parámetros definidos durante la administración de Tabaré Vázquez, siguen dividiendo aguas. De un lado, el Sindicato Médico alerta por la falta de criterio científico de la medida; y del otro, los empresarios aseguran que se politiza el tema con el afán de “arruinar la imagen del industrial”.

El presidente de la Cámara Industrial de Alimentos, Fernando Pache, dijo a El País que los empresarios nunca se opusieron al etiquetado de alimentos y trabajaron desde el gobierno anterior para cumplir con los requerimientos exigidos en su momento por el Ministerio de Salud Pública, por lo que dijo no comprender las razones por las que hoy “se los destroza”, en referencia a las críticas que apuntan hacia el lobby empresarial.

“Cuando hablan de los intereses económicos de las empresas se olvidan que detrás hay profesionales, gente que hace trabajos químicos, gente que se llevó trabajo a sus casas. Gente que trabajó casi dos años para reformular productos, bajarles sal a ver cómo queda el sabor y después subirle de nuevo para sacarle harina, para volver a ponerle un porcentaje de harina y agregarle un gramo de grasa, para que el producto quede redondeado”, explicó.

Según dijo, esta tarea no resulta para nada sencilla y debe hacerse en etapas, para que el paladar “se vaya acostumbrando” y no resulte repentino un cambio en el sabor del producto. Como ejemplo citó el caso de Chile -en el que se basa el modelo uruguayo- que según dijo tuvo “años de gradualidad”. Algo que no se tuvo en cuenta en setiembre del año pasado, cuando el gobierno decidió ir a más y saltear algunas etapas de la política de etiquetado. Por eso luego se decidió dar marcha atrás.

“Chile tuvo años de gradualidad y acá se quiso hacer de una”, explicó Pache. Aseguró que se puede disminuir la sal o el azúcar de un producto de una forma que no sea agresiva y para que el consumidor final no lo perciba, pero para eso se necesita un período de tres o cuatro años. Esto implicaría por ejemplo ir descendiendo el azúcar de un producto en un porcentaje del entorno del 3% por año, hasta llegar al 10%. “Y al final del cuento se logra el beneficio al consumidor general”, afirmó el presidente de la Cámara.

Cambio en parámetros para establecer el etiquetado en los alimentos generó polémica. Foto: Fernando Ponzetto

“Desde nuestro punto de vista entre tres y cuatro años sería un tiempo lógico y normal como para que los productos puedan volver a ser reformulados, para seguir mejorando o para la eliminación de los sellos”, opinó.

La Cámara de Industria de Alimentos sostiene que con este último decreto hay productos que aumentan sus sellos (en los que se advierten los excesos), por ejemplo las galletitas dulces y algunas de las saladas.



“¿Qué sabe el señor (Gustavo) Grecco de esto? ¿Qué sabe del tema de formulaciones alimenticias?”, preguntó Pache sobre el presidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), que criticó la marcha atrás del gobierno.



“Nos están poniendo como los villanos que queremos perjudicar la salud de nuestras familias, de nuestros nietos, para ganar dinero”, insistió Parche.



Aseguró que se trata de un “mito” que se quiere instalar “entre el bendito supuesto capitalismo y el proletariado consumidor”. También lamentó que los voceros del Sindicato Médico le dediquen mucho más tiempo a hablar de los sellos que disminuyen, que de los que aumentan con este cambio dispuesto por decreto. “Esto que hacen es abrir una grieta política, de la que no participamos ni tenemos nada que ver, nosotros somos rehenes”, aseguró.