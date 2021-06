Error revela gastos sin respaldo en Gas Sayago

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Corría el año 2015 cuando el funcionario de contaduría de Gas Sayago registró, en forma errónea, un gasto en una membresía de piano. En realidad se trataba del pago a una organización no gubernamental vinculada al monitoreo de barcos y puertos llamada Pianc.

En aquel momento, el monto del gasto realizado por Gas Sayago fue de $ 2.900 (US$ 110 al tipo de cambio de la época), según informaron a El País fuentes allegadas a UTE y a la consultora Pricewaterhouse-Coopers (PwC).

En una resolución fechada el 30 de julio de 2020, el directorio de UTE contrató a la consultora PwC para que realizara una auditoría sobre la gestión de Gas Sayago. El objetivo era registrar todos los gastos contables de Gas Sayago desde su creación en el año 2010.



Los auditores de PwC encontraron el gasto bajo el título: “piano membresía”. En un principio, los técnicos de PwC supusieron que se trataban de clases de piano otorgadas como un premio a algún funcionario de Gas Sayago. No obstante, cuando los auditores fueron al Sistema Open -que registra los gastos de Gas Sayago- para confirmar su premisa, percibieron que ese ítem carecía de un respaldo documental, según dijo a El País una fuente de PwC. “No hubo un error nuestro: el asiento contable decía “piano membresía” y así lo registramos”, explicó la fuente de la consultora.

Y agregó: “Los auditores no podemos tergiversar un registro contable” de una empresa durante una auditoría.



En lugar de inscribir en la contabilidad “piano membresía”, el funcionario de Gas Sayago debió señalar “membresía Pianc”, que refiere al pago de una afiliación de Gas Sayago a la ONG Pianc que monitorea barcos e instalaciones portuarias en todo el mundo.

Según la página web de Pianc, se trata de organismo no gubernamental que cuenta con miembros en 66 países. Sus afiliados, dice Pianc, son gobiernos, intendencias, organizaciones intergubernamentales o empresas que unen fuerzas para representar a sus países en los órganos de gestión del Pianc.

Críticas a la auditoría.

El error en cuanto a que no se trató de una membresía de piano sino del pago a la referida ONG, fue alertado en el día de ayer por el exvicepresidente de la República y expresidente de Ancap, Raúl Sendic. En declaraciones a Informativo Sarandí, el exjerarca frenteamplista dijo que el trabajo de la auditoría sobre Gas Sayago fue “poco serio”, puesto que PwC “confunde clases de piano con la membresía a Pianc”.



En su cuenta de Twitter, el senador del Partido Comunista, Óscar Andrade, publicó: “Si lo de piano y pianc (sic) es verdad, habría que auditar la auditoría. Que devuelvan la plata”.

El director blanco de UTE, Felipe Algorta, dijo a El País que “lo que arroja Price es lo que aparece en la contabilidad de Gas Sayago”.



Y agregó: “Tampoco Sendic hace comentarios respecto al gasto en masajes, frutos secos y en tantas otras cosas que en realidad no son el foco de este tema. Acá el problema es que se embarcó al país en un proyecto inviable desde su inicio”.



Para los auditores, el gasto de dicha membresía “es intrascendente”, ya que fue de escaso valor y se trató de un registro incorrecto.

Los temas de fondo, según la fuente de PwC, son las diferencias en las estimaciones de gastos que iba a demandar la obra de la regasificadora, las inversiones concretas de UTE y Ancap y las pérdidas generadas en el negocio.



El informe de la auditoría señala que previo a la firma del contrato con la constructora GNLS, UTE previó inversiones por US$ 390 millones. Sin embargo, se firmaron contratos en 2013 y 2014 por US$ 718 millones, lo que implica una desviación en los cálculos de un 84% si se hubieran finalizado las obras. Además, PwC concluye que la regasificadora generó pérdidas al país por US$ 213 millones.