Director de UTE: "Si es membresía de piano o no, no desmerece la auditoría para nada"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El director de UTE, Felipe Algorta, hizo referencia a las declaraciones del ex vicepresidente Raúl Sendic, quien aseguró que hubo una confusión al momento de realizar la auditoría a Gas Sayago, ya que se mencionó el gasto en una "membresía de piano", cuando en realidad era una "membresía de Pianc", una organización internacional que monitorea el manejo de buques y de instalaciones portuarias.

"La auditoría de Prize (PwC) es un informe técnico, serio, que nosotros pedimos hacerlo de esta manera para que no haya ninguna suspicacia en los resultados", explicó Algorta a El País.



En la misma línea, el director de UTE indicó que "lo que arroja Price es lo que aparece en la contabilidad de Gas Sayago". "Si es membresía de piano o no, creo que no desmerece la auditoría para nada", consideró.



"Tampoco Sendic hace comentarios respecto al gasto en masajes, frutos secos y en tantas otras cosas que en realidad tampoco son el foco de este tema. Acá el problema es que se embarcó al país en un proyecto inviable desde su inicio", dijo.



Algorta dijo además que hay "una arbitrariedad brutal" en el manejo de los dineros públicos, "con un perjuicio al Estado muy claro".



Este lunes, en diálogo con Informativo Sarandí, Sendic indicó que le pareció "poco serio" el resultado de la auditoría realizada a Gas Sayago.



"Lo que me doy cuenta es que pagaron US$ 300.000 por una auditoría, el auditor les dice que no están los informes, pero los informes están, confunde clases de piano con una membresía internacional del manejo de instalaciones portuarias, entonces me parece poco serio", dijo.

Durante la conferencia de prensa realizada para anunciar los resultados de la auditoría, la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, informó que no se detectó documentación que acreditara que tanto UTE como Ancap -dueños del 80% y el 20% de los capitales, respectivamente- "hubieran aprobado un plan de negocios, ni siquiera un estudio integrado que combinara la factibilidad del proyecto, el modelo económico financiero y el proceso de toma de decisiones para la adjudicación de los principales contratos".