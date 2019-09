Ernesto Talvi: la movilización del Pit-Cnt es “patoterismo”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La posición del Pit-Cnt es bien clara: la oposición “quiere tener un Estado pequeño para que el mercado sea quien regule la distribución”. Así lo expresó el propio presidente de la central de trabajadores, Fernando Pereira, que el miércoles pasado anunció una movilización en contra de la propuesta del candidato colorado Ernesto Talvi de reducir la plantilla de funcionarios públicos.

El colorado dijo ayer a El País que “es una desproporción que convoquen a una movilización por una opinión de un candidato, es un patoterismo, antidemocrático, absolutamente inaceptable”. El economista, que se encuentra en una gira por el interior del país que lo llevó ayer por Tacuarembó y lo tendrá hoy en Rivera, añadió que “reclamamos nuestro derecho a abrir la boca, estamos en una democracia, parece que el Pit-Cnt quiere imponer una prohibición de facto o de hecho, para que podamos hablar, y discutir el tema”.



El presidenciable denunció la semana pasada que “la cifra de desempleo del gobierno es un espejismo” y que el guarismo “real” es “más alto hoy que cuando asumió el Frente Amplio en 2005”. Añadió que “las cifras muestran un desempleo de 9% cuando en realidad es de 13%” y que esto se debe a que desde ese año, “el Frente Amplio agregó 70.000 empleos públicos”.



Concretamente, Talvi entiende que hay un exceso de funcionarios públicos estimado en 100.000 y que “le cuestan al país US$ 1.700 millones por año”, por eso, plantea una reducción de la plantilla.



El colorado dijo a El País que es necesario “rediseñar” el Estado porque de lo contrario, “no tendrá porvenir”. Además, consideró que su planteo es muy sencillo: “Tenemos un exceso de funcionarios, un Estado que gasta mucho y hace las cosas mal, metió a todo su aparato político en el Estado e invadió todos los territorios”.



En su programa de gobierno, el colorado planteaba inicialmente no reponer 6.000 vínculos que terminan por año por jubilación, destitución o fallecidas, sin embargo, en los últimos días la cifra que se manejó tanto por el economista como por asesores fue de 9.000 puestos.



Paralelamente, el candidato presidencial señaló que en caso de alcanzar la Presidencia de la República, la medida se realizará con “gradualidad” y “humanidad”, al tiempo que aclaró que “no se van a reponer las vacantes, no se va a echar a nadie” y que “esto nos va a llevar años”.



Talvi se encontrará con los dirigentes del Pit-Cnt el jueves 26 de septiembre cuando sea recibido por las direcciones sindicales, que le trasladarán cinco preguntas relacionadas a su “posicionamiento y relacionamiento con los trabajadores”.

Respuesta.

Ayer en un encuentro de las candidatas a la vicepresidencia en el Pit-Cnt, el presidente de la central de trabajadores Fernando Pereira insistió en que no queda claro cómo Talvi plantea reducir alrededor de 10.000 funcionarios por año cuando “aproximadamente se jubilan 4.500”.



El miércoles último luego de una reunión del candidato presidencial del Frente Amplio, Daniel Martínez, con el Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt, Pereira dijo que “las propuestas de Talvi asustan”.

El dirigente se preguntó: “¿alguien piensa que en cinco años se van a jubilar 50.000 funcionarios públicos? Cuando se dice eso hay que decir qué van a hacer con los que hoy tienen un trabajo público pero no son efectivos. ¿Qué van a hacer con ellos? ¿Le van a dar estabilidad laboral o los van a despedir? Hay que tomar medidas en defensa propia”, enfatizó el dirigente. Pereira sostiene que las propuestas de Talvi son “las más neoliberales que se han escuchado en la campaña” electoral.



La Mesa Representativa Nacional del Pit-Cnt se reunirá el próximo viernes 27 de septiembre para resolver una “movilización que conmueva” a la población, según los dirigentes. Hasta el momento no está previsto que se realice un paro como parte de la medida.