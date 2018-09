Astori sobre sanción a Manini Ríos: "Estoy totalmente de acuerdo"

Este martes se realizó el almuerzo que todos los años, cuando llega la Expo Prado, comparten los integrantes del equipo económico y los directivos de la Asociación Rural del Uruguay (ARU).

Al término del encuentro, el ministro de Economía, Danilo Astori, habló en rueda de prensa acerca de algunos de los temas tratados durante el encuentro y también sobre otros, como la sanción aplicada al comandante en Jefe del Ejército, Guido Manini Ríos. "Acompaño totalmente la resolución que tomó el presidente y el Poder Ejecutivo en su conjunto y estoy totalmente de acuerdo en haber establecido esta sanción”, aseguró Astori.



Indicó además que la sanción se determinó porque se entendió que "había incurrido en una desviación que no está admitida por la Constitución".

Acerca de si la reforma a la llamada Caja Militar puede afectar a los soldados -uno de los puntos que Manini Ríos había señalado-, el ministro de Economía aseguró que discrepa totalmente. "Hay aquí un error de análisis de la reforma; la reforma podrá ser criticada por diversas razones por quienes no están de acuerdo con ella pero no incurre en esa desviación", dijo.



"Es una reforma absolutamente imprescindible para el país, porque Uruguay está dedicando una suma muy grande de dinero a asistir y financiar una caja que está pagando pasividades que con respecto al pueblo uruguayo en su conjunto son auténticamente privilegiadas", expresó el ministro.

Astori indicó que se refiere especialmente a "los integrantes de mayor rango de las Fuerzas Armadas". "No podemos seguir asistiendo con 500, 600 millones de dólares al año a una caja que tiene esas inequidades y disparidades o desequilibrios", agregó.



Al respecto de la reforma, Astori señaló que "puede ser" que Manini Ríos haya entendido mal los efectos de la misma y opinó que "habría que preguntarle a él".

Respaldo del Frente Amplio En un comunicado emitido este martes, la bancada del Frente Amplio comunicó su respaldo a la decisión del Poder Ejecutivo de sancionar al comandante en jefe del Ejército.



"Los legisladores del gobierno respaldamos al presidente de la República que actuó ajustado a las prerrogativas de su cargo y en ejercicio del mando superior de las fuerzas armadas", expresaron.



Consideraron además que todo el sistema político debería "coincidir y apoyar" la decisión en busca del "cumplimiento de las normas vigentes".

Por otra parte, tras ser consultado sobre si será o no candidato para las próximas elecciones, el ministro aseguró que aún no tiene una decisión tomada. "Tenemos que discutirlo en Asamblea Uruguay porque esta no es una decisión personal sino colectiva, con los compañeros del Frente Líber Seregni", explicó.



Sin embargo expresó que "no falta mucho" para que se tome la decisión ya que "hay plazos para hacer esta resolución" y no se puede demorar "más allá de esos plazos que hay que cumplir".



El ministro también habló acerca de qué se conversó durante el almuerzo con los integrantes de la ARU. “Estuvimos analizando temas de competitividad, hicimos análisis particular de la política cambiaria, de la situación que vive Argentina y las diferencias que Uruguay ha construido respecto a Argentina y Brasil”, indicó el titular de Economía.

“Obviamente hicimos referencia a las dificultades que atraviesan algunos sectores de la producción, particularmente en el sector arrocero y la producción lechera han habido problemas. El gobierno ha salido a poner en práctica medidas que ayuden a estos sectores”, añadió Astori.

En este sentido, el jerarca comentó que para el sector arrocero tanto desde el Ministerio de Economía (MEF) como del Banco República (BROU) se han diseñado medidas “para darle un poco más de aire y que puedan seguir produciendo”. En el caso de la lechería, agregó, “se atendieron situaciones muy difíciles como las de la empresa Pili”, y también recordó el acuerdo alcanzado días atrás en Conaprole, la firma más grande del sector.

“Hemos dispuesto estímulos tributarios muy importantes. Obviamente, no descartamos tener que revisar algunas situaciones particulares”, sumó el secretario de Estado, que participó del encuentro junto al subsecretario del MEF, Pablo Ferreri, el director de la Asesoría Macroeconómica y Financiera de la cartera, Christian Daude, y el presidente del Banco Central, Mario Bergara.

En tanto, el presidente de la ARU, Pablo Zerbino, se retiró sin hablar con los periodistas puesto que, dijo, tenía un compromiso en la pista del Prado.