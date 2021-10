Enrique Antía: "Viera está siendo mejor interlocutor que Cardoso"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Preocupado por la posible caída del proyecto en el San Rafael, al que cataloga de “el gran agujero”, pero confiado en los “cientos de miles de metros cuadrados de construcción” que sí están en marcha, el intendente de Maldonado, Enrique Antía, traza un panorama de las obras y de la expectativa para el verano en su departamento. “Será una temporada razonable”, augura. Además, admite que prefiere el estilo del ministro Tabaré Viera que el de Germán Cardoso.

-¿Qué cantidad de turistas esperan en Maldonado para la temporada?



-El número no lo sé, pero creo que va a venir mucha, mucha gente. Aquellos que son clientes fieles de la zona van a estar. La información que tenemos es que los que siempre venían van a llegar. Y eso es una movida importante, capaz que no en el mismo tiempo que venían antes, pero lo van a hacer porque están deseando descomprimirse, juntarse, agarrar un poco de aire de libertad y eso es bien importante. Hay una expectativa en todos los operadores turísticos buena.



-¿De qué base se hablaba antes?



-No sé exactamente porque es mucha. Los números que se manejaban en el Ministerio de Turismo tampoco eran precisos en determinar cuáles son los que venían a la zona. Sí puedo decir que hay una expectativa de una temporada relativamente buena.



-¿Similar a la de 2019 o 2020 pre pandemia?



-La de 2020 fue inferior a la de 2019. La de 2019 fue muy buena. Se va a acercar, yo creo que hay expectativa de acercarse a eso. Los hoteleros están en esa línea, las inmobiliarias también. Hay prudencia pero se espera una venida importante de gente.

-En enero pasado usted dijo que pondrían las camionetas en los peajes si fuera necesario para evitar que llegara gente a contagiar. ¿Cómo se hace ahora para atraer turistas a Maldonado?



-Teníamos una pandemia in crescendo y sabíamos que la llegada del turismo nos iba a impactar fuerte en la comunidad y así fue. Hubo un empuje y se nos escapó cuando estábamos muy protegidos y cuidándonos mucho. Hoy la realidad es otra. La vacuna ha dado un resultado muy importante y estamos expectantes de que llegue la temporada y no tengamos un incremento de casos.



-¿Cree que las vacunas a extranjeros pueden atraer más turismo de afuera?



-Eso sale por sí solo. Protegiendo a los uruguayos, es un atractivo. No hay duda de que nuestros clientes principales, de las fronteras, tienen problemas de vacunación. Y tienen problemas para acceder a la tercera dosis. Eso puede ayudar a tomar una decisión de venir acá. Es una estrategia que sin duda ayuda a un sector de empresas que la sufrió y la pasó muy mal.

-Se habló de fomentar el turismo generando el turismo cannábico y permitir a los extranjeros el consumo y la compra de marihuana. ¿Qué posición tiene?



-No lo hemos planteado en el grupo de trabajo que tenemos con las diferentes agremiaciones del turismo.



-¿Pero su opinión sobre el tema cuál es?



-No creo que sea un llamador. Podrá resolver algún caso particular, pero no va a impactar. No mueve la aguja.

-¿Puede traer problemas?



-Pienso que no, pero no sé si estamos preparados para eso. No es mi tema.



-La competitividad con los argentinos va a ser una dificultad. Ellos suelen decir que Uruguay está caro, y ahora lo dicen con mayor énfasis. ¿Cómo se toma eso?



-Sin duda, y a medida que se acerca el tiempo va a haber aquellos que exploten esa situación y van a amplificar las diferencias porque cada destino pelea por su espacio. Siempre pasa eso.



-¿Es una competencia desleal?



-No es desleal, es una forma de competencia. Pasa siempre. Llega determinada fecha y empiezan las buenas y las malas ondas. El destino Este de Uruguay es muy fuerte y muy querido por los argentinos. La diferencia cambiaria se va a sentir: vendrán menos días, traerán el baúl lleno de vino y otros productos, pero van a venir porque el cambio de ambiente para los argentinos en esta instancia es importante. Y hay una fidelidad con la costa uruguaya que es muy fuerte y se va a repetir. Tengo la confianza.

-¿Ve que vaya a llegar gente de poder adquisitivo más alto que de costumbre?



-No, el de siempre. No va a ser una gran temporada, porque la gran temporada la hace la clase media que no va a estar, o va a disminuir.



-Entonces sí va a haber un nivel adquisitivo más alto.



-Va a ser una temporada razonable, y después de este tiempo sin nada, la gente lo va a ver muy bien. Generará un impulso grande. Hay hoteles que están volviendo a abrir.



-El que no tiene pinta de abrir es el de Cipriani en San Rafael. Ese está más enredado.



-Está más enredado. Alguna carpa puede abrir.

-¿Qué expectativas hay? Porque por ahora es una historia de fracasos.



-Sí, el proyecto original fracasó y presentaron otros pensando en poder generarlo en etapas y ahí se atravesó una situación con el tema de contrato de casino, que si bien se ha aprobado, no se ha firmado. Hay toda una discusión en torno al casino online que está demorando la definición.



-¿Cuál es esa discusión?



-Hubo un decreto que dio permiso una semana antes del cambio de gobierno a operar casino online a la Banca de Quinielas, y hay un reclamo de quien va a licitar el casino de que eso compite en forma desleal, porque tienen que pagar un canon, contra los que se les da el permiso sin ninguna contrapartida de inversión. Hay toda una discusión en ese sentido. Sé que es un punto que demora la toma de definición y puede ser determinante. Puede pasar que el proyecto con casinos se caiga, o que no haya interés. Por eso nosotros no aprobamos el proyecto aún hasta que no tengamos una definición clara. Se va a ver en los próximos dos o tres meses.

-Esta situación generó ruido en Maldonado. A su entender, ¿Cipriani sigue generando una imagen de seriedad?



-Tengo hoy una preocupación grande, porque si se cae ese proyecto es un problema para Punta del Este. No es una buena imagen que un proyecto de esas características se caiga. No soy quién para juzgar la seriedad de un empresario que vive del turismo y que en estos dos años todos sus hoteles y restaurantes del mundo estuvieron prácticamente cerrados. No creo que ninguno de nosotros pueda juzgarlo ligeramente, ¿no? Tengo entendido que tienen interés en continuar y alguien dijo que de no salir el casino se seguiría con un proyecto inmobiliario, ya que de momento han invertido US$ 40 millones en la compra de tierra.



-Con el diario del lunes, ¿estuvo bien la decisión de demoler el San Rafael?



-El San Rafael se iba a transformar en ruinas por sí solo, estaba abandonado hace más de 10 años. Seguramente sería una ruina en dos años más; ya no tenía ninguna posibilidad de salvarse. O se demolía o era un juntadero de ratas. La condición que pusimos fue que se recuperara 100%: cualquier proyecto, con casino o sin casino, pero reconstruir el edificio de San Rafael. Por otro lado, si ese proyecto no se hace hay muchos cientos de miles de metros cuadrados de construcción que sí se aprobaron y que están en marcha este año. Son cosas importantes que están pasando acá. El gran agujero es el San Rafael.

-Esta temporada está trabajando con un nuevo ministro. ¿Es mejor interlocutor Tabaré Viera que Germán Cardoso?



-Con nosotros está siendo mejor interlocutor Viera porque ha conversado y ha dialogado de mejor manera con todo el sector privado del departamento. A Viera yo lo conozco mucho por el Congreso de Intendentes; tiene un estilo distinto de gestión y se abrió mucho a escuchar la opinión de todas las instituciones locales.

Tabaré Viera, ministro de Turismo, en entrevista con El País. Foto: Marcelo Bonjour

-¿Cómo se va a controlar que no haya un desmadre de fiestas, para que no ocurra lo que pasó el fin de semana pasado?



-Las fiestas se controlan; de hecho lo hemos hecho así y hemos suspendido unas cuántas. Actuamos con mucho celo. Esta tenía un protocolo marcado por el MSP que se cumplió bien cuando fue en el local cerrado. En la etapa final hubo, aparentemente, mayor concentración de la prevista. Era al aire libre, con viento, de noche. Al día siguiente el gobierno exoneró el uso de tapabocas en los espacios al aire libre. Es algo que se viene dando naturalmente y un camino hacia tomar una vida normal. Y eso es lo que va a estar pasando en estos días.



-¿Imagina muchas fiestas del estilo en temporada?



-La intendencia misma está pensando en dos o tres eventos importantes al aire libre. Y esperamos llegar a un status sanitario que nos permita realizarlo.

-La Cámara de Eventos presentó al Ministerio de Trabajo una propuesta para que en los eventos que se organicen en la temporada se priorice la contratación de uruguayos. ¿Está al tanto?



-No. Nosotros vamos a contratar a los que creamos que debemos contratar, sean uruguayos o extranjeros.



-¿Sus aspiraciones presidenciales quedaron cumplidas en la pasada campaña, o pueden reactivarse en los próximos años?



-Mi participación en la campaña anterior fue para ayudar al partido a llegar al gobierno. Fue claro e hicimos nuestro aporte; Maldonado fue fundamental en esa campaña. Yo soy un hombre de partido y desde el cargo que hoy tengo como intendente voy a hacer todo lo posible para que esta buena gestión de gobierno pueda consolidarse y revalidarse.



-Al no tener la posibilidad de reelección, ¿dónde se ve en el próximo período?



-Ya fui intendente tres veces, senador, diputado, director de un organismo. Quiero hacer un poco de abuelo, que me falta tiempo para eso. Estoy muy conforme con lo que he desarrollado. No tengo muchas más aspiraciones cumpliendo con lo proyectado en la campaña para Maldonado.

-El episodio en Florencio Sánchez (Colonia), que generó polémica por las prácticas ilegales del alcalde, desató críticas al Partido Nacional incluso dentro de la coalición. Se habló de “maquinaria” y de que “los blancos en el interior son pillos”. ¿Cómo le caen estos conceptos?



-Que vengan a Maldonado y vean cómo se hace el gobierno. Hay gente muy buena en el interior. Siempre puede haber algún pillo entreverado, en todos los partidos. Acá, en mi departamento, no hubo una sola observación, ni en alcaldes ni funcionarios. Las alcaldías están en proceso y poco a poco se va valorizando el trabajo de los alcaldes.