En sus primeros meses, Bergara bajó un 20% el gasto en horas extras en la IMM respecto a la gestión de Cosse

Mario Bergara recibió la Intendencia de Montevideo en una situación financiera complicada, tras el periodo en que la hoy vicepresidenta Carolina Cosse estuvo al frente de la comuna. Incluso en la propia Mesa Política del Frente Amplio, el seregnista habló días atrás del "ordenamiento de las finanzas" que debió hacer al asumir. Algunos de los cambios implicaron reducir las horas extras, un tema que llevó al hoy jerarca municipal a tener, a inicios de su gestión, varios desencuentros con el sindicato Adeom.

Bergara, de todos modos, no alcanzó el descenso que había anunciado para ese plazo específico, en el que rigieron medidas de control financiero. Así puede deducirse de los datos brindados por la propia intendencia en respuesta a un pedido de acceso a la información pública realizado por El País.

En sus primeros meses como intendente, Bergara redujo el gasto en horas extras en un 20% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando el jefe comunal era Mauricio Zunino (quien asumió el cargo tras la renuncia de Cosse de cara a la campaña electoral).

El País seleccionó el plazo que abarca desde la liquidación hecha en septiembre de 2025 (el primer mes completo de Bergara al frente de la comuna fue agosto) hasta mayo de 2026, por ser el registro más reciente proporcionado por la intendencia.

Los datos

Entre setiembre de 2025 y mayo de 2026, la intendencia gastó lo equivalente a US$ 4,3 millones. En el mismo plazo, pero doce meses atrás (setiembre 2024 - mayo 2025), se habían desembolsado US$ 5,1 millones por el mismo concepto. Se bajó, entonces, un 20%.

De todas formas, el gasto en horas extras ya venía bajando tras llegar a un pico en 2023 con un desembolso anual de US$ 8,4 millones. En 2024 el total anual fue de US$ 7,4 millones y en 2025, ya con Bergara en el segundo semestre, bajó a US$ 6,6 millones.

Las medidas por seis meses

Es razonable suponer que gran parte del ahorro logrado por Bergara en este rubro se consolidó durante los meses en que aplicó medidas de control financiero, las cuales rigieron entre octubre de 2025 y marzo de 2026.

El intendente había anunciado que reduciría un 40% las horas extras y jornadas especiales, y un 30% el trabajo en sexto día, entre otras medidas.

Sin embargo, al medir el porcentaje de descenso en el gasto durante ese plazo específico, se observa que el recorte estuvo por debajo de lo anunciado: la intendencia destinó 2,71 millones de dólares a horas extras, mientras que en el mismo semestre del año anterior el desembolso había sido de 3,41 millones de dólares. La variación fue de -20,8%.

Ante una consulta de El País, fuentes de la intendencia señalaron que los porcentajes se plantearon "como rangos y objetivos" dentro de un conjunto de medidas, "y no como metas aisladas".

La respuesta de la comuna subrayó que lo sustancial fue la reducción del déficit operativo general en aproximadamente un 75%. Ese resultado, que superó "ampliamente" lo previsto, permitió "flexibilizar algunos porcentajes inicialmente proyectados para determinadas medidas".

Desde la administración departamental añadieron que otras áreas, en cambio, tuvieron un desempeño «por encima de lo planificado».

¿Y después?

Más allá de las medidas puntuales, que estaban limitadas al plazo de octubre 2025-marzo de 2026, la actual administración se propuso continuar bajando las horas extras y el régimen de sexto día.

La intendencia proyectó realizar 150 mil horas extras menos en 2026 respecto a 2025. El promedio anual venía siendo de unas 719 mil horas extras.

Respecto al sexto día, la administración no dio números de cuánto preveía descender en su primer año completo a cargo de la intendencia. Sin embargo, según supo El País, la intención es reducirlas a partir de mejoras en la gestión que lo permitan y en función del ingreso de personal.

