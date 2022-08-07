Empresas afectadas por incendio en Punta Shopping se reunirán con el MTSS este lunes, dijo Mieres

TRAS INCENDIO

La reunión, según detalló el ministro, será con el objetivo de "evaluar los instrumentos para dar respuesta a la situación laboral de los trabajadores".

El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, comunicó a través de su cuenta de Twitter que la cartera se reunirá este lunes con las empresas afectadas tras el incendio en Punta Shopping de Maldonado.

"Terrible el incendio del Punta Shopping. Mañana nos reunimos en el ministerio con las empresas afectadas para evaluar los instrumentos para dar respuesta a la situación laboral de los trabajadores", escribió Mieres en su cuenta de Twitter.

Terrible el incendio del Punta Shopping. Mañana nos reunimos en el @MTSSuy con las empresas afectadas para evaluar los instrumentos para dar respuesta a la situación laboral de los trabajadores — Pablo Mieres (@Pablo_Mieres) August 7, 2022

En el lugar se hicieron presentes el ministerio del Interior, Luis Alberto Heber, y el intendente de Maldonado, Enrique Antía.

Heber expresó que "Hay un alto contenido de combustible adentro con la mercadería que es muy difícil de parar" el incendio, por lo que se desplazó a Maldonado para dar "apoyo a los Bomberos".

Por su parte, Antía expresó que, luego de dos años de pandemia ahora la situación recae sobre unos 2000 trabajadores distribuidos en casi 200 comercios y más de 500 que en forma indirecta tienen relación con el shopping.

"La desgracia es la cantidad de gente que hoy ya se quedó sin trabajo, capaz que más de 1000 en Tienda Inglesa y todos los comercios cercanos. Es un mal momento para Maldonado", cerró.