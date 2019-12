Embajador en España sobre su rol en próximo gobierno: "Se verá desde dónde me toca colaborar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El embajador de Uruguay en España, Francisco Bustillo, destacó este jueves en rueda de prensa tras reunirse con el presidente electo Luis Lacalle Pou en la sede de Todos que la relación entre el presidente electo y Alberto Fernández, el mandatario argentino, "es muy buena" porque las familias de ambos "ya se conocían", lo que abre "muchas" posibilidades para Uruguay.

Bustillo dijo que "hay casi que amistad entre la familia del doctor Lacalle y el doctor Fernández". El lunes 25 de noviembre, en diálogo con La Nación, Fernández declaró: "Soy muy amigo de la familia Lacalle. Conozco a Luis por mi amistad con el Cuqui y Julita [sus padres]. La relación personal es óptima".

Su nombre se maneja para ocupar la embajada uruguaya en Buenos Aires en el próximo gobierno, de acuerdo a lo que indicaron fuentes políticas a El País, aunque Bustillo no confirmó esto este jueves. Destacó que en la reunión de esta tarde con el presidente electo no conversaron sobre esta posibilidad, sino que fue "una muy linda conversación", de "puesta a punto" con "un gran amigo", aseguró.



"Se verá desde dónde me toca colaborar", dijo en referencia a qué rol tendrá en el próximo gobierno. Con "33 años en el servicio exterior", dijo, estará en Madrid -su actual destino- o en "cualquier país en el mundo" porque está "al servicio del país y lo que decida el gobierno de turno".

Bustillo dijo que "dejó de ser un secreto a voces" que mantiene una amistad con el presidente argentino Fernández. Señaló que el peronista "tuvo la deferencia" de invitarlos a él y su pareja a "pernoctar en Olivos (residencia oficial argentina) con él", donde participaron de una "muy linda cena". Agregó que Fernández le dijo que lo acompañara este miércoles por la mañana a su primer día de tareas, y así lo hizo "durante unos minutos hasta que se puso el overol y empezó a trabajar". Dichas imágenes fueron registradas por los canales de TV que esperaban la llegada del flamante mandatario argentino.

Respecto a Fernández sostuvo que es "una persona muy inteligente y tiene un gran dominio de la escena", y que es "un hombre de Estado que se preparó para esta tarea" no tiene "ninguna duda que lo va a hacer muy bien".