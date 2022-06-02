“El movimiento sindical tiene un reflejo muy rápido de ir al paro”, dijo Mieres

SINDICATOS

“Cuando uno lo mira en términos internacionales, el paro es una medida extrema, pero acá se ha naturalizado. A su vez, es una medida perfectamente legítima”, sostuvo el ministro de Trabajo.

“Creo que en general el movimiento sindical tiene un reflejo muy rápido de ir al paro”, dijo este jueves en rueda de prensa el ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. “Cuando uno lo mira en términos internacionales, el paro es una medida extrema, pero acá se ha naturalizado", agregó, aunque matizó: "A su vez, es una medida perfectamente legítima”.



El ministro acotó que “el movimiento sindical tiene todo el derecho de tomar las medidas que correspondan y que entiendan pertinentes". Sin embargo, indicó: "Uno podrá opinar que son exageradas, que no deberían ser de esa magnitud, es la opinión que podamos tener, pero no hay duda de que tienen legitimidad y es parte de las reglas de juego de la democracia”.

En relación al paro nacional de la enseñanza que se realizará el 15 de junio, Mieres dijo que "es una gran pena porque se pierden días de clase, que para los chiquilines es fundamental”. “Pero es el camino que se ha elegido históricamente”, sostuvo.

El secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), José Olivera, había anunciado días atrás que se resolvió la convocatoria de un paro nacional con movilización para todas las ramas de la educación para el 15 de junio.

Asimismo, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) anunció un paro para el 16 de junio.

