El gobierno ratifica la promesa de recuperación salarial; el Pit-Cnt reclama que cumpla

El gobierno deberá encarar su última gran ronda de negociación de Consejos de Salarios. Parte de los sectores esperan una recuperación salarial -tal como lo prometió el Poder Ejecutivo para el final del periodo- pero la administración actual aún no determinó los lineamientos. Desde el Pit-Cnt aseguran que será uno de los temas “más importantes del año” por el cual van a “levantar bandera”.

Se espera que las pautas del gobierno, a definirse entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Economía y Finanzas, estén en junio. Después se podrán comenzar a reunir las mesas de los Consejos de Salarios, que las integran representantes de los empresarios, trabajadores y el gobierno. Mediante la negociación colectiva, fijan los salarios mínimos por categoría laboral y determinan los ajustes de las remuneraciones de los trabajadores.

La próxima ronda, que será importante porque negociarán alrededor de 195 grupos de actividad, será la décima. El director nacional de Trabajo, Federico Daverede, explicó a El País que para la fijación de los lineamientos se van a contemplar los plazos de cada convenio, los correctivos por inflación -si son a uno o dos años- y los ajustes por inflación a futuro.

La recuperación del salario real es una promesa que integrantes del gobierno repitieron en varias oportunidades. Y, según las autoridades, la determinación sigue siendo la misma: así lo reafirmaron Daverede a El País y el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, ayer en diálogo con Canal 10.

Al mismo tiempo, Daverede explicó que la situación de los diferentes subgrupos es heterogénea. En ese sentido, marcó que algunos ya la alcanzaron o están en “pleno proceso” de hacerlo.

Desde el Pit-Cnt, su presidente Marcelo Abdala señaló a El País que el gobierno prometió que no se iba a “achicar la masa salarial, algo con lo que no cumplieron en su gestión”. Entonces, “esta es la oportunidad para que hagan algo distinto a lo que se está observando desde 2020 a la fecha” y se consiga una recuperación del salario real.

A su vez, indicó Abdala, la central tiene otros objetivos para estas instancias, como el “vincular la negociación colectiva a la generación de puestos de trabajo de calidad, y a la cuestión de las políticas activas de empleo y de la política industrial”. Buscarán en las mesas la “negociación de otros componentes que, sin desmedro del salario -que es lo central-, también son importantes”, añadió.

saber más Las tres prioridades del poder ejecutivo El ministro Pablo Mieres recordó ayer a El País que en el Consejo de Ministros que se realizó el 19 de diciembre, con la presencia del presidente Lacalle Pou, se definieron “tres prioridades”. Estas son: mejora del empleo, la recuperación del salario y avanzar en dar respuestas a los sectores vulnerables. “Eso implica que durante este año haya un esfuerzo particular en el logro de estos objetivos sociales, que creo que son absolutamente indispensables”, añadió el jerarca.

Organizar

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social planteó en una comisión apéndice del Consejo Superior Tripartito revisar los grupos y subgrupos de los Consejos de Salarios. La última “gran revisión”, indicó Daverede, se realizó en 2005. La idea no es “rearmar todo de cero”, sino hacer modificaciones a las disposiciones actuales.

¿Por qué surge esta necesidad? El director de Trabajo explicó que la comisión de clasificación, que ordena a las empresas en grupos de actividad, veía que cada vez más compañías iban a los grupos residuales, que son los que no tienen una “definición propia”. Dada esa situación, se vio que era un “buen momento” para analizar cuál es el estado de situación y reordenar.

Ahora están en un impasse por las licencias pero la cartera ya trasladó informes a las otras partes. En febrero se dará la próxima reunión y, según contó Daverede, esperan que los “empresarios y trabajadores pongan arriba de la mesa qué es lo que ellos consideran” que hay que hacer.

Harán un informe con sugerencias que se pondrá a disposición del Consejo Superior Tripartito, quien será el encargado de realizar la reorganización. El director de Trabajo cree que llegarán a abril con “algunas modificaciones” y es “optimista” de que se avanzará en algunas cuestiones en las que “indudablemente” hay que hacerlo.

Por su parte, el presidente del Pit-Cnt, Abdala, dijo que tienen un equipo que estudia el asunto. No obstante, como no ve que sea una cuestión “sencilla”, prefirió no manejar tiempos para la finalización de la reorganización.