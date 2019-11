Tres efectos que para las encuestadoras pueden explicar la votación del balotaje 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Efecto Atocha", "Efecto Manini", "Efecto voto exterior". Estos tres forman parte de los argumentos que dieron las encuestadoras para explicar la sorpresa que se llevaron en la noche del domingo con los resultados del balotaje.

Óscar Bottinelli, de la consultora Factum, dijo el domingo de noche en TNU que la votación del candidato frenteamplista no reflejó un "error de encuesta" sino que se puede haber debido a "algo extraordinario" en los días previos.

Para ejemplificar este concepto, Bottinelli se refirió al "efecto Atocha". Tres días antes de las elecciones de 2004 en España se produjo un atentado terrorista en la estación de trenes más importante de Madrid. Hubo 193 muertos y 2.057 heridos. En ese entonces el candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy, vinculó el ataque al grupo terrorista ETA, lo cual no resultó ser así. Sus dichos le costaron caro y pese a llegar posicionado como favorito en las encuestas, el triunfo se lo terminó llevando el socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Este lunes, Bottinelli remarcó en diálogo con Radio Uruguay que "el fenómeno militarista asustó a la gente" y eso permitió que el Frente Amplio recuperara votos. "Acá hubo un fenómeno que asustó a la gente y que no fue el fenómeno militar, fue el fenómeno militarista que no es lo mismo. Una cosa es un colectivo de votantes que pertenecen a la familia militar, que no quiere decir que sean militares si no personas o parientes que se atienden en la sanidad militar o son retirados. Otra cosa es que eso se exprese en el militarismo. El militarismo no digo que haya sido exactamente lo que dijo Manini ni el Centro Militar. Es el espíritu con que un conjunto de gente recibió esas declaraciones. Yo diría que les corrió un escalofrío, provocó rechazo, enojo e impacto sobre el voto. Esto hay que tenerlo en cuenta", explicó.

Bottinelli hacía así referencia al video que Manini Ríos difundió a través de redes sociales minutos antes del comienzo de la veda electoral en el que, entre otros, llamó a los integrantes de las Fuerzas Armadas a no dar su voto al Frente Amplio. Manini ayer respaldó lo que había dicho y dijo que no cree "que eso haya tenido consecuencias" en la elección.

Asimismo, Bottinelli sostuvo que la campaña "Voto a voto" que el oficialismo implementó hacia el balotaje funcionó porque hubo "un elemento para captar que fue este enojo".

Ignacio Zuasnabar, de Equipos, en tanto -quien anoche fue el último en dar su proyección de escrutinio debido a lo ajustado de la votación- dijo que la diferencia con las encuestas estuvo dada, en parte, por un "efecto Manini".

El video de Manini Ríos hacia los integrantes de las Fuerzas Armadas trajo críticas incluso del propio líder de la coalición Lacalle Pou. En un encuentro registrado por Subrayado el domingo, un militante frenteamplista lo cuestionó respecto al video y este respondió: "Sí, no estuvo bien".

En tanto el director de Opción Consultores, Rafael Porzecanski, dijo que hay dos posibilidades para explicar las diferencias con las últimas proyecciones. La primera de ellas es que durante la veda pudieron haber ocurrido “hechos políticos de significación” que “movieron la aguja” en términos de la tendencia de votos. “Hechos políticos hubo, pero hay que medirlos, hay que preguntarle a la ciudadanía cuán importantes fueron para intentar sacar conclusiones”, aclaró. En segundo término, Porzecanski señaló que las encuestas, como cualquier procedimiento científico, tienen “sus fuentes de error”.

Mariana Pomies de Cifra dijo hay explicación más allá del "efecto Manini". "La más fácil es echarle la culpa a Manini, y creo que tiene responsabilidad, pero hay un montón de cosas. Hay una campaña errática del Frente Amplio, pero creo que lograron transmitir: al uruguayo le cuesta cambiar y arriesgarse a algo nuevo...", dijo Pomies hoy en Desayunos Informales. "Hay resistencias al propio Lacalle Pou, que si bien mejoró en su simpatía históricamente ha tenido resistencia", afirmó y agregó: "El voto del exterior no termina de aparecer en las cifras oficiales. Sabíamos, pero nunca estimamos si entraron 55.000 personas, de las cuales no todos votaron. Si efectivamente hubo 40.000 personas que votaron puede ser un punto y medio", agregó. "Otro tema, nosotros distribuimos un 6% de indecisos y puede no haber sido exacta porque hay gente que pensamos que iba a ir a Lacalle Pou y votó a Martínez".