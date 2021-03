Ediles nacionalistas harán pedido de informes tras contratación de IMM a Pablo Ferreri

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este lunes los ediles nacionalistas del Espacio 40 realizarán un pedido de informes para conocer detalles acerca de la contratación de Pablo Ferreri, exsubsecretario de Economía en el último gobierno del Frente Amplio, por parte de la Intendencia de Montevideo (IMM).

El edil Fabián Brevetti publicó la resolución y añadió también que solicitarán "saber cuántos cargos a dedo han ingresado en la nueva administración de la IMM" desde que asumió Carolina Cosse.

Todos los "compañeros" para adentro de la intendencia, bancados con la plata de todos los montevideanos.



El lunes los ediles del @ESPACIOCUARENTA presentaremos un pedido de informes para saber cuántos cargos a dedo han ingresado en la nueva administración de la Intendencia.

De acuerdo a lo que indica la resolución, Ferreri será coordinador de la Comisión de Inversiones de la IMM. Tendrá una carga horaria de seis horas por día y un sueldo equivalente al Grado SIR 21 ($ 150.000) sumado a "los beneficios sociales e incrementos salariales que correspondan desde el 1 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2021".

No es la primera contratación por parte de esta administración que está envuelta en polémica. En enero, la llegada del periodista Gabriel Romano como asesor en comunicación generó varias repercusiones en el ámbito político. El comunicador (ex Canal 5 y radio M24) desempeña ahora funciones en la IMM con una carga laboral de 40 horas semanales y un grado salarial SIR 18, que equivale a unos $ 145.000 nominales.

Cosse llamada a sala

Tras dar negativo al test de coronavirus, este lunes la intendenta Cosse retomará sus actividades en la comuna. "Luego de cumplir con la cuarentena preventiva me realizaron el hisopado y dio negativo. Tal y como anuncié, hoy retomo las actividades presenciales. Hay que cuidarse y cuidarnos. La pandemia está lejos de estar controlada. Todos/as los que puedan: Vacúnese", expresó en su cuenta de Twitter.

Luego de cumplir con la cuarentena preventiva me realizaron el hisopado y dio negativo.

Tal y como anuncié, hoy retomo las actividades presenciales.

Hay que cuidarse y cuidarnos.

La pandemia está lejos de estar controlada.

Todos/as los que puedan: VACÚNENSE — Carolina Cosse (@CosseCarolina) March 15, 2021

De este modo, el próximo viernes, Cosse podrá concurrir a la Junta Departamental ante el llamado a sala que a comienzos de mes hizo la bancada de ediles del Partido Nacional por entender que está haciendo "proselitismo político" con la plataforma de la IMM, remarcó el edil Diego Rodríguez Salomón.

Seguimos trabajando y preparando el llamado a Sala de la intendenta Cosse. Utilizar a los más vulnerables para hacer proselitismo político es un acto que no vamos a permitir. Basta de atropellos institucionales. — Diego Rodríguez (@Diego__RS) March 12, 2021

El hecho se desencadenó luego de que la IMM transmitió programas de TV Ciudad en la explanada provocando "ruidos molestos" a los vecinos. Además, dicha actividad coincidió con el estreno de la segunda temporada de "La letra chica" que analizaba el primer año de gobierno de Luis Lacalle Pou.



"El programa, sobre el año de gobierno (de Luis Lacalle Pou), tiene un claro enfoque contradictorio a las políticas que estamos aplicando desde que asumimos el gobierno. Por ejemplo, distintos comentarios de los periodistas que hacen alusión a no estar conformes con lo que se hizo. Quiero dejar en claro que cada periodista es libre de decir lo que quiera, jamás voy a cortar la libertad de expresión y mucho menos el trabajo de un periodista, pero sí critico y me opongo a que utilicen los recursos de la IMM que son de todos los montevideanos. ¿Yo por qué con los impuestos y mi dinero tengo que estar bancando un canal que sea político partidario a favor del Frente Amplio y contraponiendo lo que es la intendenta Carolina Cosse con el gobierno? No está bien", planteó Rodríguez Salomón.